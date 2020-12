Велики гласове с хитове за Коледа (Видео)

Музикални легенди превръщат изтъркани коледни песни в рок, джаз, реге, рап, блус, кънтри, метъл

Коледната музика е доказана терапия срещу депресията около Рождество. Едва ли има по-подходящ момент да се убедим в това от сегашния период на пандемия и карантина.

Кога друг път ще имаме време да започнем деня с песничките от детството “Над смълчаните полета”, “С червените ботушки”, “Тихо се сипе първият сняг”. Или с немската и английската класика “Тиха нощ” и “Джингъл белс”.

Ако тази стилистика ви е омръзнала, пробвайте някой забравен или непознат албум – почти всички знаменити музиканти имат такъв, посветен на Рождество. Велики гласове превръщат коледния шаблон в поп, рок, джаз, диско, реге, рап, блус, соул, кънтри и дори метъл.

Макар и наполовина еврейка, през 1967 г.

Барбра Стрейзънд

издава една от

най-забележителните

християнски колекции

- A Christmas Album, пее “Аве Мария” на латински, постига тираж от 5,3 млн. и влиза в топ 10 на всички времена.

Роден и отгледан като евреин, през 2009 г. бардът Боб Дилън също записва албум за Коледа – все пак е покръстен християнин

Баритонът му с меланхолични нотки придава на Christmas in the Heart особен чар.

Сравнявана с Марая Кери, британската певица

Леона Луис пуска

коледна сбирка

Christmas with Love

през 2013 г. и я рекламира на улицата, докато палят коледните светлини на “Риджънт стрийт”. Критиците я наредиха сред “най-добрите модерни коледни албуми”.

В сбирката на самата Марая Кери от 1994 г. коледен шлагер №1 е All I Want For Christmas Is You, но е поизтъркан. А там има още 9 затрогващи парчета, с които тя възпява вярата си в Бога.

Току-що певицата пусна нов коледен сингъл Oh Santa с Ариана Гранде и Дженифър Хъдсън. Не е за изпускане и миксът от музика на Марая Кери и страховития хардрокаджия Мерилин Менсън, която един зевзек създаде и пусна в мрежата под името All I Want For Christmas is the Beautiful People.

Кралицата на християнската музика Ейми Грант издаде през 1983 г. Christmas Album – духовна, но и модерна колекция, звучаща като ангелски хор. Албумът на британката влиза в топ 20 на коледните плочи на века.

През 2003 г. Крис Норман от “Смоуки” сътвори коледен албум с момчета от църковен хор в Рига – нежен и меланхоличен копнеж по детството.

И колегата му Род Стюарт пусна през 2012 г. първи коледен албум – късно, но си заслужава. В Merry Christmas, Baby певецът със знаковия глас изпълнява класически песни, балади, монтаж с Ела Фицджералд и дуети със Сий ло Грийн, Мери Джей Блайдж, Майкъл Бубле.

Самият Бубе има албум Christmas - ще го намериш в почти всеки дом в Англия. Той е признат за неоспорим съвременен цар на коледния саунд.

Коледният албум на “златното гърло” на кънтрито Емили Харис от 1989 г. се нарича Light Of The Stable. A издаденият през 2007 г. Monster Ballads Xmas е компилация от изпълнения на известни метъл групи.

Не сте слушали

коледен инди фолк?

Опитайте този на Суфиан Стивънс Songs for Christmas. Уникален е и албумът на фънк-соул групата Sharon Jones & The Dap Kings - It’s a Holiday Soul Party от 2007 г.

Ако е вярно, че тъжната и носталгична музика лекува, албумът от 2006 г. на Сара Макаклън Wintersong действа като балсам. В личен съпровод на пиано канадската певица интерпретира традиционни коледни песни и поп хитове като Happy Xmas (War is Over) на Джон Ленън и други балади. Най-добре се слуша на свещи или коледни лампички. Същото се отнася за песента на Фреди и “Куин” - Thank God It's Christmas.

В тази тоналност е Last Christmas на Джордж Майкъл и “Уам”.

Сърцето ви обаче ще

разбие шедьовърът

на Уили Нелсън

Pretty Paper

Като млад певецът среща по Коледа в Тексас парализиран мъж върху дъска на колела, който продава празнични опаковки и панделки с викове “Хубава хартия”. Той го заговаря, но несретникът упорито отказва да сподели историята си. По-късно Уили Нелсън разбира, че е закъсал певец и китарист на име Върнан Клей. Той умира, без да разбере, че кънтри иконата му е посветила шедьовър.

Елвис Пресли издава две коледни сбирки. Там

неповторимият

баритон на Краля

превръща конвенционални песни и госпъли в шедьоври. Elvis' Christmas Album е издаден през 1957 г., а The Wonderful World of Christmas – през 1971-а. През 2018 г. пуснаха тяхна компилация с Кралската филхармония на Лондон.

Нат Кинг Кол записва коледни песни от 1945 г. Но цял албум на тази тема - The Magic of Christmas, излиза през 1960-а. Бележитата за певеца с кадифения глас The Christmas Song e включена в друг албум - The Nat King Cole Story от 1961 г.

Франк Синатра записва коледни албуми с кой ли не – от Бинг Крозби до собствените му деца. Jolly Christmas от 1957 г. събира празничните му хитове. През 2018 г. излиза сбирка от негови коледни песни, завършваща с “Тиха нощ”, която пее в края на кариерата си.

White Christmas на

Бинг Крозби пък

влиза в Книгата на

рекордите “Гинес”

като най-продавания сингъл в историята.

Три коледни албума създава Кръстника на соула Джеймс Браун между 1966 и 1970 г. - Sings Christmas Songs, A Soulful Christmas и Hey America It's Christmas.

Освен плочата The Spirit of Christmas Рей Чарлз записва коледни песни и с легендарния госпъл хор на Нюарк. “Дрезгавият глас на джаза” Луис Армстронг и тромпетът му звучат в What a Wonderful Christmas, а коледните джаз версии на Дюк Елингтън – в Jingle Bells.

През 2003-а, годината, в която Джони Кеш умира, “Сони” издава най-доброто от коледната му музика (1962-1980), включително Christmas as We Knew It за бедното му семейство в Арканзас, благодарно за това, което може да даде, а не да вземе.

Легендарни групи от миналото също се подписват на коледни тави. През 1964 г. Beach Boys издават Christmas Album. През 1970-а Jackson 5 също представят Christmas Album – един от последните записи, преди гласът на 12-годишния Майкъл да започне да мутира.

Във вечните класации остават Christmas Portrait на американското дуо Carpenters; A Weezer Christmas на американската банда Weezer; реге тавата Natty Christmas' на фронтмена на Inner Circle, създадена през 1978-а - 2 г. преди 27-годишният Джейкъб Молър да почине в катастрофа.

Малцина знаят, че и

легендарните

“Бийтълс” имат

коледни албуми,

но необикновени

През 1963-1969 г. по Рождество четворката записва флексидискове на 7-инчов винил и ги праща на фенклубовете си. На тях квартетът припява, бъбри, прави скечове, чете поеми. Чувстваш се, сякаш си в тяхната компания. Някои от тези записи може да се чуят в мрежата.

Любителите на класическа коледна музика също имат огромен избор - от “Лешникотрошачката” на Чайковски до английски джорджиански и средновековни грегориански песнопения, църковни хорове на момчета. Изпълненията на квинтета “Амаркорд” – бивши хористи от храма “Свети Тома” в Лайпциг, внасят мистичен коледен дух с ренесансова музика, хорали, мадригали, госпъли, някои от които аранжират и в стил рок.

Големият хор на донските казаци - класически руско-украински ансамбъл, основан от Сергей Жаров през 1921 г.,

съчетава казашкия

фолклор с духовните

православни

песнопения

и изнася коледни концерти по цял свят. В сбирката In dulci jubilo звучат руски църковни химни като “Господи, помилуй” и немски рождественски хорали.

Религиозни сантименти поражда хорът на бенедиктинските монаси от манастира в Айнзиделн, Швейцария. Албумът Gregorian Chorals изобилства със средновековни псалми на латински. Подобни са колекцията Gregorian Christmas Chants, както и тази на хора на лондонската катедрала “Сейнт Пол” Christmas Carols.

Хорове на момчета

има по цял свят, но

Vienna Boys Choir е от

най-забележителните

Създаден през 1498 г., той има вековна слава и е една от забележителностите на австрийската столица. Издал е многобройни албуми, последния от които - Frohe Weihnachten, през 2015 г.

С коледни изпълнения са прочути Saint Paul’s Choir School от Кеймбридж, момчешките хорове на Дрезден, Лайпциг, Москва, британският “Либера”, Boys Choir of Harlem. Тези гласове на херувими може да се чуят на записи, но незабравимо преживяване е по Рождество да ги слушаш на живо в някоя катедрала.