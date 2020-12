Тейлър Суифт продължава да води класацията на "Билборд" с новия си албум

Албумът "Evermore" на Тейлър Суифт остана начело на класацията на "Билборд" за втора поредна седмица с продадени 169 000 еквивалентни единици в седмицата до 24 декември, сочат данни на "Нилсен Мюзик".

Миналата седмица тавата дебютира начело на чарта с 329 000 еквивалентни единици. "Evermore" е вторият албум за годината на певицата, която издаде през август "Folklore". Тази седмица "Folklore" слезе от трета на осма позиция в чарта с 53 000 еквивалентни единици, предава БТА.

Албумът "McCartney III" на Пол Маккартни дебютира на второ място в класацията тази седмица със 107 000 еквивалентни единици и е номер едно по продажби на винил за седмицата. Това е двадесет и първият албум на легендарния британец в топ десет на класацията на "Билборд" за албуми.

На трета позиция тази седмица се завръща бившият албум номер едно в чарта "Music to Be Murdered By" на рапъра Еминем. Тавата изненадващо се изкачи от 199-то на трето място благодарение на изненадващото преиздаване на тавата с 16 бонус парчета на 18 декември. Оригиналният албум с 20 песни излезе на 17 януари и зае първо място в класацията на "Билборд" на 1 февруари тази година.