Рапърът Плейбой Карти оглави класацията на "Билборд" за албуми за пръв път с "Whole Lotta Red", която излезе на Коледа.

Вторият студиен албум на изпълнителя зае върха на чарта с продажби на 100 000 еквивалентни единици на пазара в САЩ през седмицата до 31 декември 2020 г, сочат данни на "Нилсен мюзик", предава БТА.

След две седмици начело на класацията албумът "Evermore" на Тейлър Суифт отстъпи на втора позиция със 71 000 еквивалентни единици.

Рапърът Лил Дърк се изкачи от 46-о на трето място в класацията на "Билборд" с албума "The Voice" и 66 000 еквивалентни единици.

На четвърта позиция тази седмица се придвижи "Shoot for the Stars Aim for the Moon" на покойния рапър Поп Смоук. Тавата, която оглави класацията в средата на юли миналата година, тази седмица се изкачи в първата петица от единадесето място предходната седмица.

Ариана Гранде е на пето място в чарта с албума си "Positions", който също оглави класацията при дебюта си миналата година.