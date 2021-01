88-годишната Лорета Лин издава нов албум

Кънтри звездата Лорета Лин, която е на 88 години, ще издаде нов албум през март, съобщи ЮПИ.

В албума "Still Woman Enough" са включени нови песни и класики на Лорета Лин, както и стандартите за кънтри музиката "I Saw the Light" и "Keep on the Sunny Side". В него участват и Реба Макинтайър, Кари Ъндъруд, Марго Прайс и Таня Тъкър. Реба Макинтайър и Кари Ъндъруд се включват в заглавната песен, предава БТА.

Лорета Лин сподели трейлър с корицата на албума. На нея тя е в бяла рокля и седи върху трон.

"Албумът излиза на 19 март. Той чества жените и 4 изумителни жени се включиха към тези нови песни @ребамакинтайър, @кариъндъруд, @мисмаргопрайс, @танятъкър - обяви Лорета Лин в Инстаграм. - Нямам търпение да го чуете! 2021 вече изглежда по-добра година!"

Предишният албум на Лорета Лин "Wouldn't It Be Great" излезе през 2018 г.