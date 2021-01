Даян Кийтън става на 75 години

Американската филмова актриса, режисьор и продуцент Даян Кийтън става днес на 75 години.

Първата й значима роля е в номинирания с множество награди "Оскар" филм "Кръстникът". Актрисата става известна с произведенията на режисьора и актьор Уди Алън. Първият от тях е Play it Again, Sam (1972), Sleeper (1973) и Love and Death (1975) я превръщат в комична актриса. С четвъртия си филм за Алън – Ани Хол (Annie Hall) (1977) – Кийтън спечелва наградата на филмовата академия на САЩ за Най-добра актриса.

Даян Кийтън играе запомнящо се и във филмите "Бащата на булката" (Father of the Bride) (1991), Клуб „Първа съпруга“ (The First Wives Club) (1996) и Невъзможно твой (Something's Gotta Give) (2003).