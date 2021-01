"Дюран Дюран" и "Найн инч нейлс" сред участниците в концерт за Дейвид Боуи

"Дюран Дюран", "Найн инч нейлс" и редица други участници ще се включат в трибютен концерт за Дейвид Боуи, който ще бъде организиран виртуално на рождената му дата на 8 януари, съобщават ЮПИ и сайтът на сп. "Пийпъл".

Боуи почина на 69-годишна възраст преди пет години - на 10 януари 2016 г., след като загуби битката си с рака, припомнят изданията, предаде БТА.

Сред участниците във виртуалния трибютен концерт "A Bowie Celebration: Just For One Day!", който ще продължи три часа, са също Бой Джордж, Рики Джървейс, Тейлър Момсен, Гари Барлоу, супергрупата "Граунд кънтроул", Адам Ламбърт, Били Корган от "Смашинг пъмпкинс", Питър Фрамптън, Андра Дей, Гавин Росдейл, Майкъл Хол, Гари Олдман, Мейси Грей, Йънгблъд, Джо Елиът от "Деф лепърд", Ана Калви и други.

Участниците ще изпълнят кавъри на класики на Дейвид Боуи. Към тях ще се присъединят бивши членове на групите на легендарния изпълнител, свирили заедно с него на различни етапи от впечатляващата му кариера.

"Дюран Дюран" оповестиха в Туитър, че ще изпълнят парчето "Five Years" на Дейвид Боуи и ще пуснат кавъра за продажба и стрийминг.

Трент Резнър и Атикъс Рос от "Найн инч нейл" и съпругата на Резнър, Марикуин Мандиг, ще изпълнят две песни на Боуи съвместно с дългогодишния му пианист Майк Гарсън.

Гарсън е и продуцент на шоуто. По два долара от всеки продаден билет за виртуалния концерт ще бъде предоставен на благотворителната организация "Спасете децата".

Междувременно вдовицата на Дейвид Боуи, 65-годишната Иман, сподели в интервю за сп. "Харпърс базар", че той е "любовта на живота й" и че никога няма да се омъжи отново. От брака си със сомалийския супермодел музикантът има 20-годишна дъщеря, Александрия. Режисьорът и сценарист Дънкан Джоунс е син на Дейвид Боуи от брака му с манекенката Анджи Боуи. /