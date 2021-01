Кои известни дами очакват бебета през 2021 година

2 от бъдещите майки са внучки на Елизабет Втора

Новата година има с какво да зарадва известни бъдещи майки като певицата и актриса Хилари Дъф и певицата Меган Трейнър, които са в очакване на своите бебета. Две нови попълнения ще има и в британското кралско семейство благодарение на внучките на Нейно Величество Елизабет Втора - принцеса Юджини и Зара Тиндъл, пише сп. "Хелоу!"

Принцеса Юджини

Настоящата година ще е особено вълнуваща за принцеса Юджини, която заедно със съпруга си Джак Бруксбанк очаква първото си дете.

Внучката на кралица Елизабет Втора съобщи радостната вест на 25 септември миналата година на страницата си в Инстаграм, публикувайки снимка на чифт бебешки буйки, придружа от надписа: "С Джак сме толкова развълнувани за началото на 2021...".

Хилари Дъф

Певицата и актриса Хилари Дъф оповести през октомври миналата година, че очаква трето дете.

Тридесет и три годишната звезда лично се похвали в Инстаграм, че отново ще става майка. Дъф публикува видео, озаглавено "Растем! Най-вече аз", разкриващо бременното й коремче.

Съпругът й, 33-годишният певец Матю Кома, също сподели клипчето в профила си с текст "Карантината беше забавна. Бебе номер 3".

Хилари Дъф и Матю Кома са заедно от 2017 г. Дъщеря им Банкс Вайълет Беър се роди през октомври 2018 г. Дъф и Кома се ожениха в края на 2019 г.

Актрисата и певица има и 8-годишен син Лука от брака си с хокеиста Майк Комри.

Мисис Хинч

Софи Хинчклиф, по-известна като Мисис Хинч, инфлуенсърката, променила представите за всекидневните домакински задължения, оповести на Нова година, че със съпруга й Джейми и малкия й син Рони очакват ново попълнение в семейството.

Зара Тиндъл

Внучката на кралица Елизабeт Втора Зара Тиндъл и съпругът й Майк Тиндъл, които имат две дъщерички, очакват трето дете.

В началото на декември бившият ръгбист лично се похвали с новината, че ще става татко за трети път, като изрази желание този път съдбата да го дари със син.

Зара и Майкъл Тиндъл са семейство от 2011 г. По-голямата им дъщеря Мия е на шест години, а по-малката - Лина, на две.

Хелън Фланаган

През септември миналата година 30-годишната актриса Хелън Фланаган, позната с ролята си в британския сериал "Коронейшън стрийт", оповести, че с партньора й от 11 години Скот Синклер очакват трето отроче. Двойката има две дъщери - 5-годишната Матилда Роуз и 2-годишната Дилайла Руби.

Ребека Адлингтън

Олимпийската шампионка по плуване Ребека Адлингтън съобщи, че чака момченце от приятеля си Анди Парсънс. Терминът на спортистката е на 27 февруари. От бившия си съпруг Хари Нийдс Адлингтън има 5-годишна дъщеря, Съмър.

Бинди Ъруин

През август миналата година - само няколко месеца след сватбата им, Бинди Ъруин, дъщерята на покойния австралийски Ловец на крокодили Стив Ъруин, и съпругът й, професионалният уейкбордист Чандлър Пауъл, съобщиха, че очакват първото си дете.

Младата природозащитничка и телевизионна персона лично оповести радостната новина. Бинди Ъруин публикува в Инстаграм своя снимка заедно с 23-годишния си съпруг, на която двамата държат миниатюрна ризка за сафари.

"Бебе Боец Дива природа трябва да се появи на бял свят през 2021 г. С Чандлър сме горди да съобщим, че ще ставаме родители", гласеше придружаващият фотографията текст.

Бинди Ъруин и Чандлър Пауъл се ожениха в австралийски зоопарк през март 2020 г., след като се наложи да променят сватбените си планове заради коронавирусната пандемия.

Меган Трейнър

Певицата Меган Трейнър оповести през октомври миналата година, че очаква първа рожба от съпруга си Дарил Сабара.

Изпълнителката на хита "All About That Bass" първо разпространи радостната вест, че ще става майка, в изненадващо видео обаждане в шоуто "Тудей с Хода и Джена. "Най-после това се случи и сме изключително развълнувани", сподели певицата.

Трейнър след това е публикувала ехографска снимка в Туитър, придружена от текста: "Знаете колко дълго исках това. С Дарил сме изключително щастливи и развълнувани да съобщим, че очакваме нашето бебче в началото на следващата година. Бременни сме!"

Меган Трейнър и Дарил Сабара се ожениха в дома си в Лос Анджелис през декември 2018 г. Певицата и бъдещият й съпруг се запознаха през 2014 г. на среща, уредена от актрисата Клоуи Грейс Морец.