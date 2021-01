Тейлър Суифт e начело на британската класация за албуми (Видео)

Певицата Тейлър Суифт се завърна на челна позиция в британската класация за албуми, съобщи сайтът на официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Завръщайки се начело с албума си Evermore, Суифт отбелязва втора непоследователна седмица на върха в класацията.

Второто място в чарта заема певецът Хари Стайлс с албума Fine Line, следван от момичешката група "Литъл микс" с Confetti.

Челната петица в британската класация за албуми се допълва от посмъртно издадената тава Shoot For The Stars, Aim For The Moon на рапъра Поп Смоук и "Future Nostalgia" на певицата Дуа Липа.

Първото място в британската класация за сингли заемат "Литъл микс" със Sweet Melody, следвани от Ед Шийран с Afterglow и изгряващия рапър Си Джей с Whoopty.

Челната петица се допълва от Джъстин Бийбър със сингъла Anyone и Дуа Липа с Levitating.