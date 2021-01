Звезди на музиката отдадоха почит към Дейвид Боуи и знаковите му хитове

Звезди на музиката отдадоха почит към легендарния изпълнител Дейвид Боуи и най-знаковите му хитове в навечерието на петата годишнина от кончината му, пише в. "Метро".

Боуи почина на 69-годишна възраст на 10 януари 2016 г. - два дни след рождения си ден, след като загуби битката си с рака, припомня изданието.

Сред участниците във виртуалния паметен концерт A Bowie Celebration: Just For One Day! бяха "Дюран Дюран", "Найн инч нейлс", Бой Джордж, Рики Джървейс, Тейлър Момсен, Гари Барлоу, супергрупата "Граунд кънтроул", Адам Ламбърт, Били Корган от "Смашинг пъмпкинс", Питър Фрамптън, Андра Дей, Гавин Росдейл, Майкъл Хол, Гари Олдман, Мейси Грей, Йънгблъд, Джо Елиът от "Деф лепърд", Ана Калви и други, предава БТА.

Участниците изпълниха кавъри на класики на Дейвид Боуи. Към тях се присъединиха бивши членове на групите на легендарния изпълнител, свирили заедно с него на различни етапи от впечатляващата му кариера.

Адам Ламбърт, който се изявява като вокал на легендарната група "Куин", поднесе един от най-запомнящите се моменти на шоуто, изпълнявайки театрална версия на класическото парче Starman на Боуи.

Младият британски певец и автор на песни Йънблъд изпълни една от най-знаковите песни на Дейвид Боуи - Life On Mars. Споделяйки видео как гледа изпълнението си от вкъщи, 23-годишният британец изглеждаше завладян от емоции.

Начало на шоуто поставиха "Дюран Дюран", които изпълниха кавър на парчето Five Years.

Лина Хол и Елзи Хейл сформираха виртуален дует за изпълнението на песента Moonage Daydream.

Били Корган от "Смашинг пъмпкинс" и Пери и Ети Лау Фаръл се представиха съответно с кавъри на хитовите парчета Space Oddity и The Man Who Sold The World.

Ана Калви поднесе версия на парчето Bring Me the Disco King, Гари Барлоу изпя Game, а Гари Олдман - I Can't Read.

Бой Джордж се представи с изпълнение на потпури от Lady Grinning Soul, Time и Aladdin Sane.

Трент Резнър и Атикъс Рос от "Найн инч нейлс" изпълниха Fantastic Voyage и Fashion.

Актьорът Майкъл Хол ("Декстър"), който се превлъплъти в образа на Дейвид Боуи в мюзикъла "Лазар", поднесе прочувствено изпълнение на парчето Where Are We Now?

Звездата от клюкарката Тейлър Момсен изпя Quicksand, Джо Елиът от "Деф лепърд" изпълни кавъри на Win и Ziggy Stardust, а Джудит Хил и Андра Дей се представиха с дуетно изпълнение на хита Under Pressure на "Куин" и Дейвид Боуи.

В рамките на шоуто, продуцирано от Майк Гарсън - дългогодишен пианист на Боуи, Мейси Грей изпълни Changes, Гейл Ан Дорси - Strangers When We Meet, Питър Фрамптън - Suffragette City, а Чарли Секстън - Rebel Rebel, Let's Dance, DJ и Blue Jean.

По два долара от всеки продаден билет за виртуалния концерт ще бъдат предоставени на благотворителната организация "Спасете децата".

Феновете не скриха бушуващите в тях емоции, споделяйки както радостта си от невероятното шоу, така и нестихващата болка от загубата на "странния гений".