Ангелите и демоните на Лили Иванова - нарисувани от Дончо Дончев

Художникът прави портрета ѝ “Между два свята” по нейна идея

Как би могла да започне тази история, ако беше приказка? Звъни телефон. Лили Иванова лично търси Дончо Дончев. Тя самата, прочутата прима! Насреща е той, художник вече със световна известност. Но все пак? Да ти се обади самата звезда на българската естрада... И да си поръча портрет!

“Не, не, историята не започва така. И не е приказка, а самата истина. Има си своя предистория”, категорично не прие този холивудски вариант авторът на картината “Между два свята”.

Каква е реалността,

макар да си

искаме приказката

“Лили Иванова заслужава да се пише за нея истината и само истината, не украсявайте. Тя няма нужда. Лили си е Лили”, казва Дончев. В неговия портрет около нея има златен ореол.

Лили Иванова познава Дончо Дончев, който ѝ е правил хубав ескизен портрет. Сега примата го търси за по-голям проект. Има идея за картина, която освен лика ѝ да съдържа и послание. Темата да е за доброто и злото и да отразява двата свята.

Дончев не крие, че е поласкан от вниманието и доверието, и започва да рисува. Работата е споделена, “тъй като Лили е творец и има ясна представа и за себе си, и за своята публика”, казва той. Работи (по снимки), праща ѝ скиците, тя му ги връща с “да” или със своите поправки.

Костюмът ѝ е

неин избор

(Според художника е много сполучлив, защото всяка част от този тоалет е найна запазена марка - бяла риза, вратовръзка, тесен кожен панталон, развято палто - б.а.) Така се ражда творбата “Между два свята” - 50 на 70 см, нарисувана със смесена техника върху специален картон. Сега е поставена в златна рамка. Певицата сама избира това да е на картичката към приятели и фенове с пожелания за честита и успешна година (световна практика сред звездите - б.а).

“С Лили Иванова се работи лесно, защото тя е професионалист и знае какво иска - споделя художникът, който е автор на картини, показвани по цял свят, и на многобройни портрети. Произведението

“Между два свята”

е създадена в края

на 2020 година

и изобразява една приказна кръгова (любимата му . б.а.) фигурална композиция. “В центъра е Лили Иванова. Тя е обгърната от златен кръг на сцената, обляна в светлина. Около нея има множество различни фигури. В горната част над кръга е представено доброто, по детски чисто. Излъчващи обич, наподобяващи херувими души се възхищават на песента. Те са запленени от изпълнението и аплодират. Долу са вплетени злонамерените типажи, които изпълзяват от мрака. Това е светът на злото, което има различни лица - лицемерие, подлост, предателство, интригантство. (В интервюта звездата споделя, че това са най-омразните ѝ качества у хората, а на Дончев не му е трудно да нарисува лицето на злото, защото е автор на на много комикси - б.а.) В тази притча за светлина и мрак Лили Иванова е между тези два свята - “отдадена и сияеща”. Тази илюстрирана приказка вече е в дома на примата и символично е публикувана от нея навръх Нова година. Това е прекрасен знак на “двата свята” - отиващата си тежка година и идващите нови надежди”, разказва Дончев.

(Ето какво каза Лили Иванова в свое интервю за “24 часа”: “Аз винаги съм това, което съм - Лили Иванова. Доброто се помни и има смисъл да се разкаже. А лошото не си заслужава да се помни и въпреки това има неща, които не мога да изтрия от спомените си. Но имам една максима: не забравям, не прощавам, но и не отмъщавам. Единственият, който може да съди, е само Бог. Моята съвест е чиста. Радва ме всичко красиво и истинско.”)

Това е отразено в

този нов портрет според нейното желание.

Дончо Дончев е известен на читателите на “24 часа” с една акция в Милано, където рисува на живо. Публиката минава, а художниците не отделят поглед от статива и рисуват. Нещо като пърформанс, нещо като отключване към това как четката се топва в боята, как се ражда щрихът, как моливът играе върху хартията, как рисунката каца на платното и се изпълва с обем и живот.

Дончо Дончев рисува кон върху огромно платно - с креда и молив, прилага и колажна техника. Конят е устремен, горд със своя бяг и с осанката си на благородно животно, съзнаващ, че е победител.

Прави го с умението

си да изпипва и

най-фините детайли, да придава обем и визия, да постига убедителността на рисунката, което му помага да е така добър в комиксите, в илюстрациите, дори в умението си да рисува джаз на живо. А той и това може - заедно с българската джаз формация “Голдън проджект” го канят из цяла Европа. Момчетата свирят авторска музика, а Дончев в това време рисува на сцената своите импровизации, наситени с ритъма на цветовете - картините се продават моментално.

Платното “Конят” се радва на голям успех, виждат го стотици зрители. Швейцарският галерист го кани за самостоятелна изложба. Пред Дончев стоят още много проекти - обича да се занимава с анимация. Особено е ценен в Турция - илюстрирал е няколко мистерии и сюрреалистични творби на известния писател Керим Казъллъ. Рисува му се и е щастлив, че изкуството му е харесвано и ценено, сподели той преди 5 години.

Съдбата се оказва благосклонна. Наистина до днес и в бъдеще има десетки възможности да твори по цял свят.

Дончо Дончев е роден през 1974 г. в Габрово. Разностранен автор, той не се задоволява с установяването на един стил, а динамично търси.

Работи с различни материали, рисува пред публика, прави илюстрации, живопис, скулптура. Има проекти, които са тематични и вдъхновени от науката - “Метаморфози на частиците” (Particle Metamorphoses) и “История на Вселената” (Timeline of the Universe), представени в ЦЕРН (CERN) през 2016 и 2018 г. “История на Вселената” - аудиовизуален проект, става част от Art at CMS (програма в Церн) и е показван на различни места по света.

Друга част от търсенията на Дончев са породени от мъдростта и богатството на античната мисъл. В една изложба пък изобразява едни от най-изявените политици като карти за игра. Често участва в различни събития, които са част от културната програма в Ривелино, Локарно, и на кантон Тичино. Пресъздава една от най-интересните и обгърнати в тайнство картини Salvator Mundi, която, освен че е най-скъпата, е и много противоречива.

Историята с

един молив...

Дончев чупи пръст на дясната си ръка при игра с топка. Дълго няма да може да рисува, категорични са лекарите. Резултатът? Упорита съпротива на диагнозата и уникален двуезичен албум със 101 портрети на известни личности от всички времена и области на културата и политиката, нарисувани с чувство за хумор и поклон, някои и като карти за игра. Към всяка работа на световни знаменитости като Мерилин Монро, Чарли Чапли, Фелини, Ван Гог, кралица Елизабет II, принцеса Даяна, Мадона, Елвис, Майка Тереза, Висоцки, Пикасо, Шарл Азнавур, Дали, Марк Твен, Тръмп, Путин, Ленин, Маркс и Енгелс, Кристо... има хаштаг - намигване както към героя на шаржа, така и към делата, които са го направили световноизвестен. Албумът се нарича #PERSONA_SATYRICONA.