Катерина Валенте навършва 90 г.

На 14 януари 2021 г. Катерина Валенте, международно известна певица, китарист и танцьорка, празнува 90-ия си рожден ден.

Родена е в Париж през 1931 г., като четвъртото дете на италианците Мария и Джузепе Валенте. Баща й е виртуозен акордеонист. Негови са първите записи на класическа музика на този инструмент, които са направени в Швеция и в Русия.

Още по-голямо музикално чудо в семейството е майката на малката Катерина. Мария Валенте владее 33 инструмента. Мария е една от най-ярките вариететни звезди на времето си.

Малката Катерина пътува с родителите си. Едва 5-годишна в Шутгард танцува пеейки една популярна за времето френска детска песничка - "Papa n'a pas voulu". Семейство е истинска атракция на сцената, посрещат ги с овации, пише impressio.dir.bg.

Втората световна война е съкрушителна за Европа. Семейство Валенте са депортирани от Франция в Италия. Едва след войната се завръщат в Париж. Някак неочаквано, още в самото начало на кариерата си, Катерина е поканена да пее в легендарната зала "Олимпия". Нейният успех буквално спасява цялото семейство, за да си стъпи отново на краката, след като е изгубило почти всичко - дома си, кариерата си и средствата си за живот.

Катерина започва да пее с еднаква лекота на няколко езика. Първата си песен на английски изпълнява през 1941 г. Тя не само наизустява текстовете на песните на чуждия език, но и започва свободно да общува на него с публиката. Нейната непосредственост и необикновеният й чар бързо спечелват сърцата на всички. С брат й Силвио непрекъснато експериментират, и скоро двойката става любим дует на публиката в цял свят. Силвио също има успешна кариера - той се изкачва на върха на шведските класации като най-добър джаз-кларнетист.

През 1952 г. Катерина се омъжва за жонглиращия барабанист и шоумен Ерик ван Аро и заедно с него обикаля клубовете в Европа и Северна Африка. Така получава предложение за участие в швейцарското турне на "Circus Grock". Известният клоун Грок, близък приятел на семейство Валенте, помолва Катерина да стане част от програмата. Катерина се съгласява, но с условие - че ако не спечели публиката, ще се откаже.

Успехът, обаче, е толкова голям, че не само публиката възторжено крещи името й на бис, ами самият директор на Радио Цюрих я поканва за цяла записна сесия, в която Катерина едновременно пее и свири на различни инструменти. Първият й запис е от 1953 г. с Курт Еделхаген.

Една от песните - "O mama O mamajo" буквално завладява немската публика, а "Обичам Париж", изпълнена пак на немски, се превръща в мега хит в немскоговорящите страни. Песента се продава в половин милиард копия - нечуван рекорд за далечната 1954-та.

По същото време Валенте работи и с кубинския композитор Ернесто Лекуона и изпява неговата "Malaguena". Записът се завърта успешно по американското радио и се превръща в хит.

За Катерина Валенте започва да говори целият свят. Това са златните години за Меката на киното Холивуд и съвсем естествено киното забелязва ярката сценична звезда. Дебютът на Валенте като филмова актриса е през 1954 г., с малка роля на певица в трилъра "Те бяха толкова млади".

Въпреки успехите си в киното, през 1962-ра Катерина Валенте решава да му обърне гръб и по неизвестни причини отказва следващите предложения да се снима.

Огромна роля за популярността й изиграва начеващата в онези години телевизия. Валенте се появява за пръв път на телевизионния екран по американската телевизия през април 1955 г., като гост-звезда в "The Colgate Comedy Hour", с водещ Гордън Макрей. По-късно е поканена в журито на шоуто "Jukebox". Именно там започва голямото й приятелство с Елла Фицджералд. Времето съвпада и със създаването на един от най-големите хитове на Валенте - "The Breeze and I".

До 1956 г. певицата издава много сингли и цели пиеси на различни езици. Изпълнението й на "Оле Caterina", на която тя и брат й Силвио пеят и свирят на всички инструменти, обира всички музикални класации в Мексико.

През 1957 г. в хотел "Pierre" в Ню Йорк е заснето телевизионното предаване "Bonsoir Kathrin", на което певицата е домакин. В края на десетилетието Валенте записва успешния джаз албум "Plenty Valente", с аранжименти на Sy Oliver, появява се в "Patti Page Show" и "Walter Winchell Show" в САЩ. Певицата завладява публиката в Париж с 3-седмично участие на сцената на "Олимпия", след което се завръща в Италия.

След 20-годишно отсъствие, вече като световна звезда. За "Добре дошла" е поканена в телевизионното предаване "Il Musichiere", и скоро след това е номинирана за наградите "Грами" за най-добра вокалистка.

Кариерата на Валенте достига абсолютния връх. Поканена е да подпише договор със звукозаписната компания "Teldec" и записва с нея на 11 езика. Във Франция е удостоена с "Grand Prix du disque" за песента "Bim Bom Bey", в Германия става хит "Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka-Dot Bikini", а в Италия са издадени два нейни златни албума - "Till" и "Personalita". Успех бележат и латино албумите й, първият от които - "Fire and Frenzy ", записан с Едмундо Рос, получава наградата на бразилските медии "O Globo ".

През 1963 г. Катерина Валенте записва името си в първия в историята на музиката благотворителен албум за УНИЦЕФ. В него се включват още светила като Бинг Кросби, Луис Армстонг, Дорис Дей, Нат Кинг Коул, Едит Пиаф, Нана Мускури и др. Албумът се продава в над милион копия.

С пристигането на "Бийтълс" и т.нареченото "британско нашествие" на музикалния пазар, голяма част от публиката бързо сменя вкусовете си, но Катерина Валенте остава трайно на върха, като световна любимка. След успешно южноамериканско турне през 1961-ва, в което певицата се сприятелява със създателите на "Боса Нова" - Жоао Жилберто, Луис Бонфа и Антонио Карлос Йобим, тя заминава за Ню Йорк, за да запише второто от многото си гостувания в шоуто на Пери Комо (Kraft Music Hall). Именно точно в това предаване Валенте изпълнява "Corvcovado" и става първата, представила Bossa Nova пред американската телевизионна аудитория.

Следват покани от "Шоуто на Бинг Кросби", участва четири пъти в "Шоуто на Дани Кей", няколко пъти в "Шоуто на Гари Мур" и "Шоуто на Холивуд Палас". Цяла Америка започва да говори за певицата, която пее, свири, танцува и говори "на всички езици".

През 1961 г. "Bonsoir Caterina" излъчва на живо 9 епизода с Катерина Валенте, като водеща в националния телевизионен канал RAI UNO в Италия. На следващата година "Nata per la musica" заснема 12 епизода, излъчени в праймтайма на току-що открития канал RAI DUE /б.а. втори национален телевизионен канал в Италия/.

През април 1964 г. Катерина Валенте дебютира в Лас Вегас в "Desert Inn". Билбордове с името й са разположени буквално на всеки ъгъл в града на развлеченията.

Певицата достига истински триумф. По същото време "The Entertainers" - едночасово естрадно шоу, излъчвано по CBS от септември 1964 г. до март 1965 г., с участието на Катерина Валенте, Карол Бърнет и Боб Нюхарт като нейни съ-водещи, е наградено, а певицата получава Наградата за слава, като най-добра вокалистка на американската телевизия.

Шоуто "Катерина от Хайделберг" за първи път се излъчва по CBS през 1968 г. и е видяно от 50 милиона зрители в САЩ. През януари 1969 г. в ТВ Рим за италианския телевизионен канал RAI 1 са записани 3 телевизионни промоции на "Bentornata Caterina".

През 1974 г. в Брюксел заснемат цял телевизионен спектакъл "Caterina Valente International".

Германия също признава телевизионните постижения на Валенте, като й присъжда "Камерата на златото" през 1965 г.

Хитът в YouTube на дуета на Дийн Мартин и Катерина е от 1966 г. и е второто от 9-те нейни гостувания в "Шоуто на Дийн Мартин", последното от които е през 1971-ва.

"Die Caterina Valente Show" на германския телевизионен канал ZDF и нидерландския канал AVRO Television, излъчвани от 1966 г. до началото на 1968-а, стават любими на немската публика и певицата е наградена с "Германския кръст за заслуги".

Концертните и клубни турнета на Катерина Валенте през 60-те години я отвеждат в САЩ, Бразилия, Перу, Аржентина, Чили, Мексико, Италия, Франция, Германия, Дания, Гърция, Испания, Португалия, Япония и Южна Африка. И навсякъде в различните държави, обикновените хора я приемат като своя "родна" звезда. Катерина Валенте е истински космополитен модел изпълнител. Нещо, което са постигали малцина световни звезди в музикалния бранш.

И Великобритания не остава равнодушна към Катерина Валенте. Там тя общува с най-големите звезди на 70-те, като Том Джоунс, Енгелберт Хампердинк, Ролф Харис, Дейвид Фрост и мн. др. Валенте участва в прочутия "Talk of the Town" и получава покана за участие в в Кралското вариете.

Знаменито е участието й в зала "Олимпия" в Париж, където Морис Шевалие изненадващо се появява като гост в едно от нейните представления.

В годините на т.нар. Желязна завеса, Катерина Валенте получава покана за турне дори от бившия СССР. Предложението е отправено лично от световноизвестния цигулар Дейвид Ойстрах. Валенте изнася големи концерти в Ленинград /б.а. дн. Санкт Петербург/, Киев и Москва.

Катерина Валенте общува с най-големите звезди на сцената, киното и телевизията на миналия век. Работи с най-добрите. Особено близко е сътрудничеството й с композитора Мишел Легран. Двамата имат 18 съвместни концерта в зала "Олимпия" през 1972-ра.

Към 1973 г. Катерина Валенте внезапно съобщава, че иска да се оттегли от шоубизнеса, завършвайки кариерата си с концерт за бенефис за "Sport" в Цюрих, Швейцария. Тя приключва договорите си с мениджмънта, агенцията и звукозаписната компания. Франция й връчва кръста за заслуги "Officier de l'education artistique". Желанието на певицата да се "пенсионира" не се сбъдва. Немската телевизия не я оставя на мира и буквално я принуждава да сключи договор за запис на немски език с компанията EMI. Така Катерина Валенте се завръща в Топ 10 на немския хит-парад.

Междувременно е поканена за турнета в Северна Америка, САЩ и Канада, с групи като "Woody Herman & Thundering Herds", "Buddy Rich", "The Tommy Dorsey Orchestra", както и за участие заедно с Джери Вейл и Серджо Франки. През 70-те Катерина обикаля и свири в САЩ, Южна Африка, Великобритания, Австралия, Япония, Франция и се появява в телевизионни вариетета и специални телевизионни програми в Германия, Италия, Япония, Великобритания, Швеция, Испания и Франция.

Въпреки обявената й воля за финал, кариерата й шеметно върви напред във времето.

В началото на 80-те години Катерина Валенте прави опит за промяна, като не преподписва договора си с EMI, отказва дългосрочни предложения, за повече от месец далеч от дома си и пр. Твърди, че "вече е стара", но публиката не "вижда" това. В периода 1982-1983-та Валенте записва 8 Live от по 90 минути, излъчени по австрийския телевизионен канал ORF, които стават повод за голямо турне в Източна Германия /б.а. бивша ГДР/. И публика и критика буквално величаят певицата.

През есента на 85-а Катерина Валенте записва албума "Valente 86" с Тад Джоунс и "The Count Basie Orchestra" със запис на живо на английски. По-късно презаписва и на немски. Албумът е издаден през 1986 г. и в двете версии.

През декември специалният телевизионен спектакъл "50 години на сцената" BRAVO CATRIN, е заснет в Щутгарт, с участието на най-големите световни звезди, като признание за певицата. В спектакъла участват Пери Комо, Пол Анка, Хенри Манчини, Нана Мускури, Жилбер Беко, Питър Александър, Удо Юргенс, Близнаците Кеслер и много други. "The Special" се излъчва на 5 януари 1986 г. и е гледан от повече от 16 милиона зрители в Централна Европа. По време на шоуто обявяват, че Валенте ще бъде удостоена с немския офицерски кръст ( Verdienstkreuz 1. Klasse ), за нейната благотворителна дейност.

През 1987 г. Катерина Валенте се качва на сцената за последния си концерт в САЩ, в "Hollywood Bowl", а в края на 1988-а в Берлин изнася моноспектакъла си "Ich Bin Noch Da!". Включва се в италианската кампания против рака - "Una Rosa Per La Vita", на която е и спонсор.

През 1989 г. Алфредо Роси, основател на каталога на издателство "Ariston", поканва певицата да се присъедини към него в съставянето на джаз албум с песни от неговия каталог. Албумът "A Briglia Sciolta" е популяризиран в Италия, където е преиздаван многократно.

80-те години на миналия век се оказват толкова динамични, колкото певицата никога не е очаквала - както сама се изразява, "като за възрастна жена". Концертните й изяви я отвеждат в Канада, Австралия, Германия, САЩ, Великобритания, а телевизионни изяви има в Бразилия, Германия, Австрия, Италия, Великобритания, Швеция и Швейцария.

Към 1996 г. Катерина Валенте, за кой ли път, отново решава да започне тихо да се оттегля от сцената, казано най-общо. Последният й голям концерт се състои в операта в Лайпциг, Германия. През 1999 г. записва своя последен компактдиск - "Girltalk", който завършва с нов запис на първата песен, която някога е изпяла като дете - "Papa n'a pas voulu". Един хубав край на едно постоянно "начало". Защото с това не приключва кариерата й. През 2001 г., когато е на 70, певицата стана водеща на предаването "Портрет в музиката" за телевизия ORF Австрия, в която изпълни 2 песни от албума си "Girltak".

С днешна дата Валенте твърди, че вече е напълно спокойна да бъде само себе си, но камерите продължават да търсят лицето й.

Възрастната певица живее в Лугано, Швейцария и пътува до Америка. Запитана дали е била щастлива не само на сцената, но и в личния си живот, певицата изненадващо отговаря:

Според биографите на певицата, това наистина се е случвало - скрито за публиката. Имала е проблеми с мениджъри, сваляне на програми от телевизионния екран и други събития, които са вгорчавали успехите й. Това са големите тайни на задкулисието, за които публиката не знае почти нищо.

"Зад кулисите" попада и личният живот на Валенте. Според близките й, тя нямала късмет с мъжете. С Ерик се развеждат, а вторият й съпруг - пианистът Александър Буд /б.а. др.Бъд/ не се отнасял с достатъчно разбиране към нейната постоянна ангажираност.

Дали самата Валенте е била щастлива със съпрузите си, говори красноречиво фактът, че двамата й синове са кръстени на бащите си. С днешна дата вариететният артист Емил Щайнбергер, който е близък приятел на Валенте, слага точка на всички разсъждения по темата, с категоричното: "Тя е толкова щастлив човек!"