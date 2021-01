Предупреждавали Том Джоунс: Няма да пробиеш, защото си с къдрава коса

В началото на кариерата си уелският певец и музикална икона сър Том Джоунс бил предупреждаван, че няма да успее в шоубизнеса заради къдравата си коса и излъчването си на "мачо", съобщи Би Би Си, цитирана от dariknews.bg.

В предаването на Зои Бол по Радио 2 80-годишната легенда сподели, че в началото на кариерата винаги е бил теглен назад.

"Казваха ми неща като "къдравите коси вече не вървят" и "прекалено голям мачо си". А аз отвръщах - съжалявам, но аз съм такъв". Сър Том каза също, че винаги е бил отблъскван, след като дошъл в Лондон от Уелс. "Опитваха се да ме променят, да ме моделират и да ме накарат да правя онова, което се правеше по това време", каза той. "Казваха ми, че стилът на Елвис Пресли е минало. Казах им - не и в ума ми, не и в моето сърце!", разказа певецът.

Той допълни, че казал на музикалните босове: "Справях се чудесно в Уелс, така че не разбирам защо трябва да има разлика между Англия и Уелс. Всички говорим английски, нали? Какво толкова?"

Сър Том Джоунс започва певческата си кариера в танцувални зали и клубове в южен Уелс, преди да се премести в Лондон. Първият му сингъл "Chills And Fever" излиза през 1964 г., но не влиза в класациите за разлика от следващия "It's Not Unusual", който незабавно става хит.

Изпълнителят, който е треньор в британското музикално състезание "Войс", пусна в сряда сингъла "No Hole In My Head" от новия си албум "Surrounded by Time", който излиза през април. В радио интервюто той каза, че в песента е отразен житейският му опит.

В новогодишното предаване на Джулс Холънд сър Том сподели, че е бил ваксиниран срещу новия коронавирус и се чувства добре, "все едно се ваксинирах срещу грип". "Има едно предимство в това да си на 80 години - пръв си на опашката за ваксина", пошегува се звездата.