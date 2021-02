Певецът Тони Бенет страда от болестта на Алцхаймер

Семейството на певеца Тони Бенет разкри, че той страда от болестта на Алцхаймер от четири години, съобщиха световните информационни агенции.

Съпругата му Сузан каза пред сп. Ей Ей Ар Пи, което е насочено към възрастните хора, че 94-годишният певец губи способността си да взима решения. Той е криел диагнозата си, за да може да продължи да работи. Духът му е добър, макар и състоянието му да се влошава, предаде БТА.

Тони Бенет издава първия си хит "Because of You" през 1951 г. Лауреат е на 18 награди "Грами". Въпреки болестта си записва втори албум с Лейди Гага, който ще излезе в продажба тази година.

Документален запис от сесиите показва епизод, когато Тони Бенет, чийто глас остава забележителен, макар и самият той понякога да изглежда объркан, пее солов откъс от любовна песен. Лейди Гага го гледа с насълзени очи, след това ги скрива лицето си с ръце и се разплаква, разказват от списанието.

Албумът е продължение на хитовия "Cheek to Cheek" от 2014 г. Той е записан от 2018 г. до 2020 г.

Д-р Гаятри Деви, неврологът, поставил диагнозата на Тони Бенет през 2016 г., е казал на семейството му да го насърчава да пее, стига това да му доставя удоволствие, защото това стимулира мозъка. Болестта причинява прогресивна загуба на паметта и способността за разсъждения, но Тони Бенет не е изпадал в дезориентация, при която болните се губят или получават пристъпи на ярост, ужас, депресия. Той може и да не развие тези симптоми, но съмнение, че болестта напредва, няма.