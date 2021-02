Експерти определиха най-щастливите песни

Хитът "Don't Stop Me Now" на легендарната британска група "Куин" е на първо място в класация на "щастливите песни", които повдигат духа и подобряват настроението, пише в. "Дейли експрес", цитиран от БТА.

Рейтингът на най-жизнеутвърждаващите и мотивиращи парчета е съставен след проучване на социологическата компания УанПол по поръчка на медицинската организация АХА Хелт за целите на проект за психично здраве.

След хита "Don't Stop Me Now" на "Куин" второто и третото място в класацията заемат съответно парчетата "Dancing Queen" на АББА и "Livin' On A Prayer" на "Бон Джоуви".

Челната десетка се допълва от "Walking on Sunshine" на "Катрина енд дъ Уейвс", "Good Vibrations" на "Бийч бойс", "Happy" на Фарел Уилямс, "I Wanna Dance With Somebody " на Уитни Хюстън, "Wake Me Up Before You Go-Go" на "Уам!", "Mr. Blue Sky" на "Илектрик лайт оркестра" и "I Will Survive" на Глория Гейнър.

В проучването 85 процента от анкетираните споделят, че музиката е важна за физическото и психичното им здраве.

Близо половината от участниците в допитването казват, че се чувстват щастливи, когато слушат музика през деня. Една трета от анкетираните изпитват прилив на положителна енергия, когато чуят любимите си песни.

Проучването показва още, че 74 процента от хората си пускат мотивиращи парчета, когато вършат домакинските си задължения. Двадесет и пет на сто от участниците в допитването споделят, че слушат музика, докато готвят.

Д-р Марк Уинуд, говорител на компанията, поръчала проучването, отбелязва, че когато хората чуват песни, които харесват, мозъкът им най-често реагира в зоните, свързани с удоволствието и възнаграждението. Слушането на любимите парчета също така е свързано с освобождаването на хормоните на щастието и удоволствието ендорфин и допамин, които карат човек да се чувства по-добре и му помагат да се справя със стреса.