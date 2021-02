Художник рисува сърца на стените в галерия

Любовта витае във въздуха на “Оборище 5” в творби на Пикасо, Дали, Анди Уорхолд, Греди Асса

Над 30 произведения на световноизвестни модернисти и съвременни български творци, обединени от темата за любовта, са изложени в известната столична галерия.

От днес (11февруари) до 6 март в салонната зала на галерия “Оборище 5” любителите на изобразителното изкуство ще могат да се насладят на тематичната изложба, посветена на месеца на любовта - LOVE IS IN THE AIR @OBORISHTE 5 (“Любовта е във въздуха” - б.р.).

Официалното откриване на експозицията беше на 10 февруари. Специално за събитието художникът Борче Ристовски използва стените във фоайето на галерията за артинсталация със световния символ на любовта - сърцето.

LOVE IS IN THE AIR @OBORISHTE 5 е изложба за любовта в изкуството и красивото в живота. Тя е приютила творби на едни от любимите по цял свят модернисти като Пабло Пикасо, Салвадор Дали и Анди Уорхол, актуалните имена от Америка и Великобритания - Стивън Уилсън, Хънт Слонъм и The Conner Brothers, както и едни от най-обичаните съвременни български творци - професор Греди Асса, Хубен Черкелов, Борче Ристовски, финалистите в ежегодния конкурс МОСТ на галерия “Оборище 5” и Министерството на културата - Татяна Харизанова, Давид Йоан и Хейди Ефрат.

LOVE IS IN THE AIR @OBORISHTE 5 представя редки творби от серията “Волард” на Пабло Пикасо, литографии от непоказвана досега в България серия Les amours de Cassandre на Салвадор Дали и произведения на Анди Уорхол от серията “В дъното на моята градина”.

Всички творби ще могат да бъдат закупени.

LOVE IS IN THE AIR @OBORISHTE 5 ще бъде в салонната зала на галерия “Оборище 5” и онлайн на www.oborishte5.com от 11 февруари до 6 март 2021 г.

Входът е свободен.

Посещението на изложбата ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Галерия “Оборище 5” е наследник на известната галерия за модерно изкуство, която през годините реализира хитови изложби на Пабло Пикасо, Салвадор Дали, Хуан Миро, Анди Уорхол, Деймиън Хърст и др. Бидейки уникална за България и Източна Европа, галерията и нейният създател Деница Атанасова-Гергова продължават да работят и промотират световни автори пред българската публика. Галерия “Оборище 5” е единственото място в България, в което творби на световноизвестни художници не само могат да бъдат видени, но и да бъдат закупени.