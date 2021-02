Фенове от цял свят ще помагат на Виктория Георгиева за избор на песен за Евровизия

Българската представителка в музикалния конкурс е подготвила шест парчета - Imaginary Friend, Dive Into Unknown, Phantom Pain, The Funeral Song, Growing Up Is Getting Old и Ugly Cry. С едно от тях тя ще участва в Евровизия. Изпълненията ще бъдат качени в специална платформа и фенове от цял свят ще могат да споделят мненията си. Именно това ще помогне на Виктория и екипа ѝ да изберат с коя песен да се включи в конкурса. Той ще се състои на 18, 20 и 22 май в Ротердам.