Ким Кардашиян иска споделено попечителство върху децата

Бракът й с Кание Уест продължи шест години и половина

Подадената от Ким Кардашиян молба за развод с Кание Уест след шест години и половина брак бележи предстоящия край на един от най-известните и публични звездни брачни съюзи на двадесет и първи век.

Риалити тв звездата и хип-хоп и моден феномен имат четири деца, небивала слава и огромно богатство, което да делят, съобщи АП.

Кардашиян иска споделено попечителство върху децата. В съдебните документи се посочва, че предбрачният договор ще определи как ще се подели имуществото на двойката. Непреодолими различия са изтъкнати като причина за молбата за развод, в която не е посочена дата на раздялата на двойката, предаде БТА.

Ким и Кание започват връзка през 2012 г. и първото им дете се ражда през 2013 г. По-късно същата година Уест предлага брак на любимата си от екрана на празния бейзболен стадион на "Сан Франциско Джайънтс". Двамата се ожениха на 24 май 2014 г. на церемония в ренесансова крепост във Флоренция, Италия.

Началото на края на брака им настъпва, след като през септември миналата година бе обявено, че риалити тв шоуто, с което Ким и роднините й се прочуха "Keeping Up With The Kardashians'' спира през 2021 г. след 14 години в ефир.

Бракът с Ким е първи за Уест, който е на 43 г. и трети за Кардашиян (40 г.). Макар да не бе дълъг, той надмина прогнозите на циниците, които предричаха бърз крах на съюза между две толкова егоцентрични личности.

Кардашиян се омъжва за първи път, когато е на 19 г. през 2000 г. за музикалния продуцент Деймън Томас. Развеждат се през 2004 г. През 2011 г. тя се венча за баскетболиста Крис Хъмфрис, а церемонията бе излъчена в два специални епизода на семейното тв шоу. След по-малко от три месеца Ким поиска развод. През 2012 г., преди все още да е сложила край на брака си, тя започна връзката си с Уест, с когото се познават отдавна и който я възпява в песните си.

От развода с Хъмфрис Кардашиян ползва услугите на известната бракоразводната адвокатка Лора Уасер, която защитава интересите на звезди като Анджелина Джоли, Джони Деп и Бритни Спиърс и е известна като "кралицата на разводите". Тя е внесла иска на Кардашиян в съд в Лос Анджелис в петък.