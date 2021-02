Били Айлиш разказа за връзката си с рапър

Певицата Били Айлиш, която е много потайна за личния си живот, разказва за връзката си с рапъра 7:amp (Севън ей ем пи) в биографичния филм за нея, съобщи в. "Мейл он сънди".

Двамата вече са се разделили.

В началото на документалния филм "Billie Eilish: The World's a Little Blurry" (Били Айлиш: Животът е малко неясен") Били Айлиш казва на певеца, когото нарича Кю, че го обича, но към края обяснява, че са се разделили, защото трудно поддържали връзка от разстояние заради турнето й, а и не се стремели към еднакви неща, предава БТА.

"Не бях щастлива. Не исках същите неща, които той искаше и не мисля, че беше честно за него. Не мисля, че трябва да поддържаш връзка, в която страшно се вълнуваш за нещо, а на другия не му пука за това" - доверява Били Айлиш.

Биби Айлиш казва също, че още обича рапъра, чието рождено име е Брандън Адамс, и не го е заменила с друг.

Филмът за музикалната сензация показва живота й, дома й, концертите й, творческия й процес, справянето със синдрома на Турет, стаята на брат й, където двамата пишат и записват песни и дори дневника й в годината, когато се превръща в звезда.

Били Айлиш става известна с песента "Ocean Eyes" през 2015 г., когато е едва 13-годишна. Четири години по-късно албумът й "When We All Fall Asleep, Where We Go? дебютира на първо място в класацията Билборд 200. Миналата година тя спечели с него пет награди "Грами".