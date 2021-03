Джон Бон Джоуви става на 59

На днешния ден е роден американският музикант, композитор и певец Джон Бон Джоуви. Той навършва 59 години.

Роден през 1962 в Ню Джърси, той започва своята кариера още на 18-годишна възраст през 1980 година. Той разчупва стереотипа за шеметния живот от типа „секс, наркотици и рокендрол“.

През 1983 година основава групата Bon Jovi, която в следващите години ще се превърне в една от емблемите на рок музиката ("рожденият ден" на бандата е 14.03.1983 година).

Дебютният им албум - "Bon Jovi" излиза в САЩ през януари 1984 г. След като става златен, е издаден и във Великобритания. Това е само началото. Успехите съпътстват и него и бандата непрестанно.

Освен музикант, Джон Бон Джоуви е и актьор. Има няколко филмови роли - "Moonlight and Valentino", "The Leading Man", "Destination Anywhere", "Homegrown", "Little City", "No Looking Back", "Row Your Boat", "U-571", както и няколко епизодични роли в ТВ сериалите "Сексът и градът и "Али Макбийл".