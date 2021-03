Криминалисти, следователи и каскадьори помагат за екшън сцените в “Братя”

Напрегнато разследване, изненадващи обрати и нови любовни искри - това очаква героите във втория сезон на сериала “Братя”. Освен криминални и драматични сюжети в новите епизоди ще има още нещо - елементи на мистерия. Тя ще е заложена в няколко сюжетни линии. Една част от героите ще търсят истината за себе си и за заплетените събития, които пораждат много загадки. Пътят на истината ще е доста сложен и понякога ще минава през лабиринт от въпроси, съмнения и голямо объркване.

Основната тема във втория сезон ще е посветена на изкуплението и прошката, търсенето и получаването на втори шанс. Някои от героите ще са на дъното и ще търсят начин да изплуват. Но дали ще успеят, когато никой не им дава втори шанс, и как човек може да започне живота си на чисто, ако не получи такъв? Всички тези въпроси ще вълнуват и герои, и зрители, които следят интригуващия сюжет от първия сезон. Но една от най-големите загадки получи своя отговор още в първия епизод от новия сезон.

След като колата, в която се возеше Лора - любимата на двамата братя, бе взривена, не стана ясно дали героинята е оцеляла. Екипът успя до последно да запази тайната, колкото и трудно да им бе това на моменти. Непознати често спираха актрисата Йоанна Темелкова, за да я питат дали героинята ѝ Лора е жива и дали ще се появи във втория сезон. Пишат на актрисата в социалните мрежи със същия въпрос. Дали Лора е жива, става най-важната тема сред почитателите на “Братя” за няколко месеца, а профилът на Йоанна Темелкова в инстаграм се следи под лупа, за да се види дали актрисата снима и в какво точно участва.

Зрителите гадаят дали продължава участието ѝ в снимачния процес на сериала, като дори търсят да разпознаят в публикациите ѝ дали е облечена в дрехите на героинята си Лора. “Много трудно се запазват тези тайни, защото любопитството към сериала наистина е огромно. Което, от друга страна, е хубаво. Страницата на “Братя” в социалните мрежи се следи непрекъснато от феновете на сериала. Също така и отделните профили на актьорите са обект на постоянно наблюдение. В момента, в който някой актьор или режисьор публикува пост или стори от снимачната площадка, те се разпространяват светкавично навсякъде по форуми и се обсъжда кой какво снима. Веднага започват предположения накъде върви сценарият в новите епизоди и т.н. Което означава само едно - любопитство и голям интерес към сюжета и към целия проект. Това много ни радва”, разказва продуцентът Краси Ванков.

Да, Лора е жива, а действието в новите епизоди отново ще показва какво се случва с нея и героите на Калин Врачански и Владимир Михайлов Борис и Драгомир Донкови. Ще има интересни сюжетни линии и с нови персонажи като например инспектор Жана Илиева от отдел “Убийства”. В нейната роля ще е талантливата актриса от Пловдивския театър Мария Сотирова, която се появи в края на първия сезон. “Братя” много разчита както на любими лица, които зрителите вече обичат, така и на съвсем нови, изключително талантливи актьори, които предстои да видим за пръв път в телевизионното кино. Вярваме в този микс от таланти, убедени сме, че зрителите имат нужда и от нови лица. За радост, има толкова талантливи млади актьори у нас, които публиката си струва да види и на малкия екран освен на театрална сцена”, обяснява Ванков.

В сериала ще участва и Лора Христова, която е възпитаничка на една от най-големите световни актьорски школи – Санктпетербургския държавен университет за култура и изкуство, както и 18-годишният Антон Колев, който е все още ученик, но има опит пред камера.

Успехът на първия сезон е и причината “Братя” да бъде подновен за втори. Заради талантливата актьорска игра, динамичното действие, майсторски заплетените сюжетни линии, които зрителите и сами да могат да разплитат, характерни драматични обрати с многопластово създадените образи, криминалната драма се превръща в любим сериал. Гледаемостта, която отчитат първите епизоди от втория сезон, още повече потвърждава това.

“Братя” е и първият български сериал, който въвежда нов формат на излъчване. Той върви с по-къси епизоди, всеки от по 25 мин, три пъти седмично. “Краткият формат е относително нов за този жанр, но вече се наложи много успешно чрез едни от най-гледаните платформи в световен мащаб. По-кратката форма предполага една малко по-сложна формула за постигане на динамика на разказа, има особено внимание към темпото и съдържанието, които да са в хармония. Иска се голямо майсторство, за да направиш толкова хубав разказ, който да не е задъхан, но и да носи достатъчно съдържание, за да задържи зрителя пред екрана и да го направи любопитен”, обясняват от екипа.

Заслугата за успеха на новаторския формат у нас е на едни от най-добрите ни сценаристи, които са се доказали през годините - Теодора Маркова, Невена Кертова и Георги Иванов. Случва се зрителите понякога да се ядосат, че епизодите са по-къси, но това означава само едно - че биха гледали още повече от “Братя”. Според други кратката форма на сериала е от голяма значение, защото му дава темпо и динамика, каквито понякога липсват в по-дългите продукции. “В “Братя” всичко е много динамично, изненадващо и се развива на по-високи обороти, което само помага на криминалния жанр. Много се радваме, че “Нова” е от телевизиите, които не стоят на едно място в развитието си, а непрекъснато търсят нови начини и тв формати, за да има така търсеното разнообразие от жанрове и различни проекти за аудиторията. Всичко това се прави в името на зрителя - да се наслади той на разнообразието. Затова се изпробват нови пътища, нови тенденции и проекти, което е най-хубавото. Защото телевизионният пазар е много динамично развиващ се бранш, в който не е добре да се успиваш, нужни са развитие и разширяване на хоризонтите, а това “Нова” го умее много добре и има смелостта да го реализира”, казва продуцентът.

Макар че "Братя" е криминална драма, на снимачната й площадка доста често цари веселие. Основната причина за това е, че екипът на сериала се сработва толкова добре от самото му начало, че вече са си като голямо семейство. Понякога актьорите дори си пеят заедно между сцените. А сред тях има доказани певци. Освен Владимир Михайлов (Драго), който се занимава професионално с музика, има и други негови колеги в екипа, които пеят наистина добре. Това са Радослав Владимиров (Никсън), който има вече издадени парчета, както и собствена музикална група. Другата певица в екипа е Валентина Александрова (в ролята на Силвия), която току-що издаде ново парче - Feel Like. През 2019 г. друго нейно парче - Let It Play, се върти доста време в ефира на MTV. Певчески талант имат и Калин Врачански (Борис), и Христина Джурова (Лина).

Сценарият на “Братя” е дело на Теодора Маркова, Невена Кертова, Георги Иванов, Пламена Велковски и Мила Иванова, която е главен редактор на сайта mila.bg. Режисьори на втория сезон са Ники Илиев, Любомир Печев, Георги Димитров и Йордан Чичиков. Оператори са Георги Гвоздев и Николай Стефанов.

Към екипа се присъединяват и различни консултанти, които помагат за сложните екшън сцени. Истински полицаи, криминалисти, следователи, патолози, каскадьори, оръжейници, треньори по различен вид боеве и много други специалисти следят всичко да е максимално достоверно, а и безопасно. Снимките на втория сезон все още продължават.