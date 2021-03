Врабевски продължава да разказва музикални приказки

НИКИ КЪНЧЕВ

Рядко, много рядко ние, музикалните журналисти, можем да се насладим на “концептуален” албум. Изпипан “от до”. С голяма водеща идея, която пресича всички песни като осева линия на магистрала.

Да оставим настрана, че отдавна почти никой не записва и издава цели албуми с по 12-14 песни, а и цялата индустрия се преформатира на тиктакащия принцип “На три месеца – парче и клип”. За последно слушах монолитен албум, когато патриархът Кирил Маричков издаде “75” с модерни класики вътре като “Тъмен вятър”, “Другите”, “Там”, “Алчност и глупост”. Мощен, здрав, спиращ дъха рок, допълнен със същите текстови послания, които удряха като левите прави на Кобрата.

Същата енергийна вълна усетих и при първото пускане на The Creation на Intelligent Music Project. Новият албум на бандата на Милен Врабевски се пече от миналото лято и се знаеха няколко основни факта – че е шести поред в дискографията на групата и еволюцията в натрупванията би трябвало да е стигнала до “висока тоналност”, че плеядата родни и “вносни” музиканти гарантират качество на изпълнението, отново ще е рок, и то от нашия рок, и то интелигентен артрок, бърз и дори спринтиращ, но после изведнъж спиращ и паркиращ прецизно до милиметър от съседната стена.

Въпреки всичко албумът изненадва.

Идеите са голямата изненада на “Съзиданието”. Един българин от Варна явно е надскочил марката “Произведено в България” и твори европейска и световна музика. Идеите на Врабевски продължават да се развиват, да се гонят в космически пъзели, да се настигат и преплитат и после да раждат нещо ново и свое. Музиката на д-р Врабевски се излива като природна стихия, прилича на река, която извира високо от планината, пуска се надолу през водопади, каскади, завива по бързеи, а накрая слиза долу в равното, става все по-пълноводна и се влива в морето, прегръщайки го. Докторът разказва универсални истории.

Намекнах, че Intelligent Music Project са сериозно ядро от много добри български и световни музиканти, но все повече Врабевски намира своето “алтер его” в гласа на Рони Ромеро. Двамата стават скачени съдове, като чукче и камертон са. Чилиецът има самочувствието да е вокал на, макар и ковидно замразената, но все пак легенда “Рейнбоу”, водена от бога Ричи Блекмор, записа и албум с Ейдриън Ванденберг, през годините един от китаристите на Дейвид Ковърдейл. Тук обаче Рони сякаш намери своя нов музикален дом. Волно или неволно той оцветява музиката на Врабевски с високо октаново бензиново присъствие, създава напрежение и съспенс още с изпяването на конкретна фраза или пък успокоява романтично с удължаването на отделна дума. Според мен е въпрос на няколко месеца в следващия седми албум двамата да си партнират и като “съзидатели” на музика и текстовете.

Другата изненада на новия албум е вокалната архитектура на песните. В някои парчета пее половин футболен отбор: Рони, Джон Пейн, Ричи Гризман, Карл Сентанс, Боби Косатката, Славин Славчев, Лина Никол. Това многогласие в хоровите фрагменти на песните вдига мелодията до друго ниво, носи дори нюансите на църковнославянското пеене, омагьосва слушателите като звуци в църква или катедрала.

Другият партньор на мелодията и гласовете в това “музикално престъпление” е китарата на Бисер Иванов. Бисо, както и се очаква, повече чака в засада, довършва фразите на певците, но и играе самостоятелна роля – копае под тях, рисува фрески около и над тях, ръчка ги да гонят вокалните висини, помага им в тази мисия.

Задължителните песни, които трябва да си пуснете, са The Story, Your Thoughts, Sometimes, Listen, I Know, A Sight.

Посланията на текстовете са насочени към вътрешните търсения на лирическия герой: кой е той, за какво мисли, какви избори прави.

Нивото тук е гарантирано от Анджела Родел, която е консултант на албума. Американката от години живее в България и е един от най-изявените преводачи от български на английски, в момента води курс по превод в Софийския университет.

Доста хора са работили, и то сериозно са работили, за да се появи този албум, от вас остава само да му се насладите!

И накрая, както се казва: приятно слушане!

От България се

издигна световен

рок проект

ЕЛЕНА РОЗБЕРГ

“Това е песента, която ме накара да пея както никога досега.” Рони Ромеро, един от най-талантливите и горещи съвременни рок вокалисти, ми сподели наскоро в ефира на Z-Rock, че Listen от новия албум на д-р Милен Врабевски и Intelligent Music Project (IMP) The Creation е била откровение за него като артист и певец. Изящната композиция, която е едно от бижутата в новата колекция, е чувствена изповед за съмненията, любовта и надеждата, поднесена от красив вокал, вълнуващата акустичната китара на Бисер Иванов и изискан аранжимент. Признанието на Рони, който е главен герой в Rainbow на Ричи Блекмор и в най-новите дългосвирещи записи на Vandenberg и Michael Schenker Group, го разкрива не само като певец, който не се притеснява и не е ленив да излезе от зоната си на комфорт и постоянно да се развива, а и като артист, който участва органично в еволюцията на IMP, музикален проект без аналог в тази част на света.

Intelligent Music Project, all-star формация, чийто създател, композитор и дизайнер е д-р Милен Врабевски, въплъщава духа на съвременния свят - мащабността на глобалния размах среща интимността и близостта до оригиналния извор на вдъхновение.

В шестия студиен албум на IMP The Creation (Съзиданието) артистичната форма и смислово послание бележат висока среща. Дванайсетте песни са част от драматургия, която им отрежда специално място и роля в новия дългосвирещ запис. Той има плътността, емоцията и логиката на концептуална творба, звучи стилно, вълнуващо и убедително от първата до последната нота, от откриващата до финалната дума.

Музикалните продуценти на най-новия албум на IMP Иво Стефанов (пиано, кийбордс) и д-р Милен Врабевски изненадват и ласкаят меломанския слух с динамично променяща се звукова картина - хард - и хевитягата на моменти се отдръпва пред прогресив рок провокации, тихи акустични моменти са последвани от грандиозни стринг аранжименти, чуват се джаз цитати и дори щипка чар от шансон традицията.

Поразително е партньорството на световните вокални герои, които блестят в албума. Младата и сексапилна енергия на Рони Ромеро инжектира с емоция парчетата, които завладяват с тестостерона на класическия хардрок. Непогрешимо различим е гласът на Джон Пейн, който дълги години беше вокалист и басист на легендарната група Asia. Вокалите на Пейн придават елегантна доза луксозност на звученето. Карл Сентънс, когото придирчивите шотландски класици Nazareth избраха за свой основен певец преди пет години, отново е на борда на IMP, за да обогати звученето с мъжкарски дух и мощни вокали. Нюансираният тембър на най-младия вокалист сред звездите - Ричард Гризмън, рисува картини, в които цветовете са по-тъмни, а чувството по-тръпчиво.

С вокалния талант на тези забележителни артисти посланията на д-р Врабевски за любов, духовна сила, целеустременост, освобождаване от страха и колебанията обезоръжават съмненията и влизат в сърцето. Прекрасните гласове на Боби Косатката, Славин Славчев и Лина Никол придават релеф и блясък на музикалната тъкан.

Виртуозната китара на Бисер Иванов, който е съавтор на аражиментите, е звезда в The Creation. Гласът ѝ се променя като на живо същество с настроението на музикалните истории, които разказва. Песни като Sometimes, That Something и A Sight ще ви връщат отново и отново заради солото.

Забележителният басист Ивайло Звездомиров печели нови музикални партньорства в албума The Creation – барабанисти в записите са Боби Рондинели (Rainbow, Black Sabbath, Quiet Riot, актуално и с Axel Rudi Pell) и Тод Сукърмън (Styx).

В началото на 80-те Рондинели свири в любимите ви албуми Difficult to Cure и Straight Between the Eyes на Rainbow. С Гийзър Бътлър е металната ритъм секция в албума на Black Sabbath с вокалист Тони Мартин - Cross Purposes от 1994-а.

Сукърмън е от 1995-а с могъщата банда Styx. Ненадминат комплимент за таланта му е поканата тогава от Денис де Янг и Томи Шоу да се присъедини към тях и веднага да презапишат иконичната песент Lady вече с негово участие. През 2020 година Сукърмън беше обявен в читателска анкета от списание Modern Drummer като лайв барабанист номер едно в света.

The Creation е рок албум, който ще ви забавлява дълбоко, пълноценно и интелигентно. Първият сингъл I Know се наложи моментално като хит в българския и европейския радиоефир. Това секси парче ще пали публиката и по време на предстоящото турне през май на IMP, за което Джон Пейн и Боби Рондинели ще се присъединят към Рони Ромеро и невероятната българска формация.

Моите любими песни от албума: I Know, That Something, The Story, Listen, Sometimes.