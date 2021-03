Лейди Гага: Изпитвам толкова голямо уважение към японския народ

Българската песен за „Евровизия 2021“ е Growing Up Is Getting Old, съобщиха от екипа на Виктория, която ще представи страната на конкурса в Ротердам, Нидерландия, предаде БНР. Песента бе определена снощи на концерт, излъчван на живо по БНТ. В анкетата, проведена сред почитателите, бяха и песните Dive Into Unknown, Phantom Pain, The Funeral Song