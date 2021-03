“Порастването е остаряване” се пее в парчето, което БНТ избра за Евровизия (Видео)

Баладата Growing up is Getting Old (“Порастването е остаряване”) е българската песен за тазгодишната Евровизия. Тя е част от дебютния албум на младата певица Виктория Георгиева, която ще представя страната ни. Посланието в песента ѝ е за връщането към корените и мястото, където човек се чувства най-сигурен и щастлив. В клипа участва и младата актриса Катерина Липовска, която имаше роля в игралния филм “Кръвта на пеликана”. Growing up is Getting Old най-много се е харесала на международните журита, които са прослушвали вариантите за българската песен за конкурса.

Евровизия 2021 ще се състои в Ротердам на 18, 20 и 22 май, а БНТ ще го излъчва на живо.