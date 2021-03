Вижте всички номинирани за наградите "Оскар"

Списък на номинираните за 93-тите награди "Оскар" на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, оповестен от Асошийтед прес и цитиран от БТА:

- Най-добър филм - "Манк", "Земя на номади", "Момиче с потенциал", "Юда и черният месия", "Без звуци в живота", "Минари", "Бащата", Процесът срещу Чикаго 7".

- Най-добър режисьор - Клои Чжао за "Земя на номади", Емералд Фенъл за "Момиче с потенциал", Дейвид Финчър за "Манк", Лий Айзък Чънг за "Минари", Томас Винтерберг за "Още по едно".

- Най-добра актриса - Вайола Дейвис за "Ма Рейни: Майката на блуса", Андра Дей за "Съединени американски щати срещу Били Холидей", Ванеса Кърби за "Да намериш отново себе си", Франсис Макдорманд за "Земя на номади", Кери Мълиган за "Момиче с потенциал".

- Най-добър актьор - Риз Ахмед за "Без звуци в живота", Чадуик Боузман за "Ма Рейни: Майката на блуса", Антъни Хопкинс за "Бащата", Гари Олдман за "Манк", Стивън Юн за "Минари".

- Най-добра актриса в поддържаща роля - Мария Бакалова за "Борат 2", Глен Клоуз за "Елегия Хилбили", Оливия Колман за "Бащата", Аманда Сайфред за "Манк", Юн Ю-джун за "Минари".

- Най-добър актьор в поддържаща роля - Саша Барън Коен за "Процесът срещу Чикаго 7", Лесли Одъм младши за "Една нощ в Маями", Даниел Калуя за "Юда и черният месия", Пол Раджи за "Без звуци в живота", Лакийт Станфийлд за "Юда и черният месия".

- Най-добър документален филм - "Колектив", "Crip Camp: A Disability Revolution" за тийнейджъри с увреждания на продуцентската компания "Хайър граунд" на Мишел и Барак Обама, "The Mole Agent'', "Моят учител октоподът", "Време".

-Най-добър международен филм - "Къде отиваш, Аида?" (Босна и Херцеговина), "Още по едно" (Дания), "По-добри дни" (Хонконг), "Колектив" (Румъния), "Човекът, който си продаде кожата" (Тунис).

- Най-добра анимация - "Напред", "Пътешествие към Луната", "Овцата Шон: Фармагедон", "За душата", "Вълчуни: Духът на вълците".

- Най-добър оригинален сценарий - Шака Кинг и Уил Берсън за "Юда и черният месия", Лий Айзък Чънг за "Минари", Емералд Фенъл за "Момиче с потенциал", Дариъс Мардър и Ейбрахам Мардър за "Без звуци в живота", Арън Соркин за "Процесът срещу Чикаго 7".

- Най-добър адаптиран сценарий са Саша Барън Коен, Антъни Хайнс, Дан Суимър, Питър Бейнъм, Ерика Ривиноджа, Дан Мейзър, Джена Фридман и Лий Керн за "Борат 2", Флориан Зелер и Кристофър Хемптън за "Бащата", Клои Чжао за "Земя на номади", Кемп Пауърс за "Една нощ в Маями", Рамин Бахрани за "Белият тигър".

- Оригинална музика - Терънс Бланчард за "Петима от една кръв", Трент Резнър и Атикъс Рос за "Манк", Емил Мосери за "Минари", Джеймс Нютън Хауърд за "Новини от света", и Трент Резнър, Атикъс Рос и Джон Батист за "За душата".

- Песен от филм - "Husavik" от "Евровизия: Историята на Файър Сага", "Fight for You" от "Юда и черният месия", "Io Si (Seen)" от "Животът пред теб", "Speak Now" от "Една нощ в Маями", "Hear My Voice" от "Процесът срещу Чикаго 7".

- Операторско майсторство - "Юда и черният месия", "Манк", "Новини от света", "Земя на номади", "Процесът срещу Чикаго 7".

- Костюми - "Ема", "Ма Рейни: Майката на блуса", "Манк", "Мулан", "Пинокио".

- Късометражен анимационен филм - "Burrow", "Genius Loci", "If Anything Happens I Love You", "Opera'", "Yes-People".

- Късометражен игрален филм - "Feeling Through", "The Letter Room", "The Present'", "Two Distant Strangers'", "White Eye".

- Късометражен документален филм - "Colette", "A Concerto Is a Conversation", "Do Not Split", "Hunger Ward", "A Love Song for Latasha".

- Звук - "Мисия Грейхаунд", "Манк", "Новини от света", "За душата", "Без звуци в живота".

- Дизайн на продукция - "Бащата", "Ма Рейни: Майката на блуса", "Манк", "Новини от света", "Тенет".

- Монтаж - "Бащата", "Земя на номади", "Момиче с потенциал", "Без звуци в живота", "Процесът срещу Чикаго 7".

- Грим и прически - "Ема", "Елегия Хилбили", "Ма Рейни: Майката на блуса", "Ман", "Пинокио".

- Визуални ефекти - "Любов и чудовища", "Среднощно небе", "Мулан", "Единственият и неповторим Айвън", "Тенет".