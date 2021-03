Ариана Гранде със споразумение по дело за плагиатство

Певицата Ариана Гранде е постигнала споразумение с хип-хоп изпълнителя, който заведе дело за плагиатство срещу нея, твърдейки, че с хитовото си парче "7 Rings" от 2019 г. тя е нарушила авторските му права, предаде Ройтерс.

Джош Стоун, който твърдеше, че Гранде е плагиатствала негово парче, е съобщил, че е постигнал споразумение с певицата и 13 други обвиняеми, включително нейни издатели и автори на песни, предава БТА.

Условията на постигнатото споразумение не се разкриват и съдия от съд в Манхатън е постановил прекратяване на делото. Адвокати на страните не са отговорили на молбите за коментар.

Стоун твърдеше, че "високо ценени експерти по музикознание" са стигнали до заключението, че хитът "7 Rings" на Ариана Гранде е заимстван от парчето му "You Need It, I Got It", което е написал две години по-рано.

Двадесет и седем годишната Гранде приписва авторството на Ричард Роджърс и Оскар Хамърстийн, тъй като парчето й "7 Rings" е заимствано от песента им "My Favorite Things" от отличените с награди "Тони" и "Оскар" мюзикъл и филм "Звукът на музиката".

Ариана Гранде прекара осем седмици на върха в чарта Хот 100 на "Билборд" с хита си "7 Rings". Видеото към песента е гледано над 954 милиона пъти в Ютюб.