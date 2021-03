Том Гренан начело на британската класация за албуми

Певецът Том Гренан оглави за първи път британската класация за албуми с "Evering Road", съобщи сайтът на официалната компания, която следи продажбите.

Том Гренан дебютира през 2018 г., като албумът му "Lighting Matches" влезе в челната петица на британската класация.

На второ място в британската класация за албуми е изгряващият лондонски рапър Сентръл Си с дебютния си опус "Wild West", който е най-стриймваният през седмицата. Трети са британските рокаджии "Тъндър" с 13-ия си студиен албум "All The Right Noises", предаде БТА.

Дуа Липа заема четвърто място в британската класация за албуми с "Future Nostalgia". Пети е "Lifeline" на Ар Джей Томпсън.

Британската класация за сингли оглави Нейтън Еванс с "Wellerman". Само за месеци бившият пощальон се превърна в звезда, след като изпълняваната от него моряшка песен стана хит в Тик-Ток миналата година.