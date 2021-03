Почина полският поет Адам Загаевски

Полският поет Адам Загаевски, известен с работата си, фокусирана върху атентатите от 11 септември 2001 г., е починал в неделя в Краков на 75-годишна възраст, предаде Франс прес, позовавайки се на полски медии, които цитират издателя му.

Роден в Лвов, Украйна, през 1945 г., Адам Загаевски е един от най-известните съвременни автори в Полша, носител на множество награди и нееднократно цитиран като възможен носител на Нобелова награда за литература, предаде БТА.

Загаевски разделя времето си между Полша и САЩ, където преподава литература в Чикагския университет и е известен като "поета на 11 септември". Авторът получава прозвището си, когато сп. "Ню Йоркър" избира една от поемите му - "Try to Praise the Mutilated World" - за последната страница на специалния си брой за атентатите в САЩ на 11 септември 2001 г.

Загаевски е виден представител на полското литературно движение Нова вълна, вдъхновено от жестоката репресия от страна на комунистическия режим върху вълната от студентски протести в Полша през март 1968 г.

През 1982 г. Адам Загаевски се установява в Париж.

След завръщането си в Краков през 2002 г. Загаевски печели няколко награди и отличия, сред които Международната награда за литература "Нойщат", награда "Принцесата на Астурия", стипендия от фондация "Гугенхайм".

Хенрик Возняковски, директор на известното полско издателство "Знак", описва Адам Загаевски като интелигентен човек с "фин" хумор и също така "свенлив" като покойната Вислава Шимборска, друга краковска поетеса и носителка на Нобелова награда за литература през 1996 г.