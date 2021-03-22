Мъжът до Петя Дикова: Никога не съм й казвал защо я обичам

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/9634178 www.24chasa.bg 22.03.2021 11:44; 24 часа онлайн     
Илиян Любомиров и Петя Дикова СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

"Никога не съм ѝ казвал защо я обичам. Ако знаеш защо обичаш някого, значи не го обичаш. Но всяка сутрин ѝ казвам защо ѝ се възхищавам. Това знам със сигурност. Няма ли възхищение, няма обичане".

Това написа във фейсбук поетът и рекламист Илиян Любомиров към своята половинка - бившата тв водеща и журналистка Петя Дикова.

Те имат двама сина - Александър и Илиян-младши. 

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