Мъжът до Петя Дикова: Никога не съм й казвал защо я обичам22.03.2021 11:44; 24 часа онлайн
"Никога не съм ѝ казвал защо я обичам. Ако знаеш защо обичаш някого, значи не го обичаш. Но всяка сутрин ѝ казвам защо ѝ се възхищавам. Това знам със сигурност. Няма ли възхищение, няма обичане".
Това написа във фейсбук поетът и рекламист Илиян Любомиров към своята половинка - бившата тв водеща и журналистка Петя Дикова.
Те имат двама сина - Александър и Илиян-младши.
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Мъжът до Петя Дикова: Никога не съм й казвал защо я обичам
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