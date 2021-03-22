Мъжът до Петя Дикова: Никога не съм й казвал защо я обичам

Окръжна прокуратура – Ямбол задържа за срок до 72 часа Д.Д. Той е обвинен за това, че умишлено е умъртвил 56-годишна жена, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. Престъплението е осъществено на 20.03.2021 година в град Ямбол. То е квалифицирано по чл.115 от НК. По време на разследването е установено, че убийството е извършено на черен път