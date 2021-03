Тейлър Суифт пуска първата песен от новия си албум

Популярната американска певица Тейлър Суифт пуска днес първото си парче от новия си албум съобщава Контактмюзик.

Песента е озаглавена "You All Over Me /From the Vault/" и в нея участва Марън Морис. Тридесет и една годишната Суифт разкри тази седмица, че ще пусне шест неиздавани песни, които ще бъдат включени в презаписания й албум "Fearless", предава БТА.

"You All Over Me (From the Vault)" е с продуцент Арън Деснър от групата "Нешънъл". За новото си парче Суифт писа в Инстаграм. Тя си призна, че е имала пълната свобода да експериментира и с удоволствие е включила Марън Морис в беквокалите.

През 2019 година Суифт обяви намерението си да презапише своите първи шест албума, след като оригиналните им записи бяха закупени от Скутър Браун.