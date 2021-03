Тина Търнър се оттегля от обществения живот с емоционален документален филм

Тина Търнър е сред най-големите изпълнители, успели да оцелеят дълго време в поп музиката, с кариера, датираща още от 60-те години на миналия век. Едва сега обаче, на 81-годишна възраст, звездата на ритъм енд блуса за първи разкрива най-съкровените си моменти и най-мрачните периоди в живота си, белязан от посттравматично стресово разстройство, в документален филм, който се явява сбогуването й с обществения живот, предаде Ройтерс.

"Изтъкан" около откровено интервю с музикалната икона, разкази на хора, които я познават и архивни материали, филмът "Тина" проследява възхода на певицата от "момиче от памукови полета", както самата тя се описва, до звезда от световна величина, предава БТА.

"Историята на Тина наистина няма аналог", заявиха режисьорите на филма Дан Линдзи и Ти Джей Мартин в началото на месеца, когато филмът беше представен премиерно извън конкурсната програма на Берлинале.

Търнър е предоставила на създателите на документалната продукция достъп до личния си обширен архив, голяма част от който никога досега не е виждан или чуван.

"Това не беше добър живот", казва звездата в началните сцени на филма, разделен на пет периода, първият от които "Част 1- Айк и Тина".

Тина Търнър и бившият и съпруг Айк, починал от свръхдоза кокаин през 2007 г., се радват на огромен успех в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век. Двамата се развеждат през 1978 г. след бурен брак, в който певицата казва, че е била жертва на побои.

Изпълнителката на хита "What's Love Got to Do with It" стартира самостоятелната си кариера през 80-те години на миналия век.

Когато за първи път сядат да разговарят, Търнър казва "Не искам да правя това", разказва сърежисьорът на "Тина" Дан Линдзи, който е потърсен от съпруга й Ервин Бах, за да заснеме документалния филм.

"Зачудихме се какво означава това. Вероятно защото беше приключила с пресата и всякакви такива неща. В края на филма се говори за постепенното й оттегляне", казва Линдзи.

Филмът "Тина" разказва за бурните години на певицата с Айк чрез собствените й думи и споделеното в интервюта, които е давала.

"За мен най-голямото разкритие е фактът, че дори

на този етап от живота си, тя страда от посттравматично стресово разстройство. Това беше така неочаквано за нас, че коренно промени подхода ни към целия филм", казва на свой ред Ти Джей Мартин.

Тина Търнър, носителка на осем награди "Грами" и известна с хитове като "River Deep, Mountain High", "Private Dancer" и "The Best", е родена в Тенеси, САЩ, но се мести в Швейцария през 1995 г., за да бъде с родения си в Германия съпруг Ервин Бах, който е музикален продуцент.

Тина Търнър се оттегли от сцената след разпродадено прощално турне, което приключи през 2009 г. Певицата получи швейцарско гражданство през 2013 г. През 2017 г. тя се завърна за кратко, за да представи "Тина Търнър: Мюзикълът".

Въф филма "Тина" Търнър казва, че мюзикълът и документалната лента са нейното сбогуване с обществения живот.