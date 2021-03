Елтън Джон издаде дигитално шест свои песни за 74-ия си рожден ден

Елтън Джон издаде дигитално за първи път "Scarecrow" и пет песни от колекцията "Elton: Jewel Box" за 74-ия си рожден ден, който беше вчера, съобщи Контактмюзик.

Песента "Scarecrow", с която започва дългогодишното му сътрудничество с Бърни Топин през 1967 г., както и "Holiday Inn", "Keep It A Mystery", "Smokestack Children", "Two Of A Kind" и "Conquer The Sun" вече са налични на големите стрийминг платформи.

В съобщението си за дигитализирането на песните Елтън Джон говори за "необузданото пътешествие" с Бърни Топин през изминалите 50 години и казва, че е било голям късмет "да се намерят", съобщи БТА.

"Scarecrow" винаги ще има специално място в сърцето ми и аз знам, че Бърни чувства същото. С тази песен започна всичко. Годината в локдаун ни осигури време да се върнем назад и да размислим - да преоткрием тази песен, когато съставях "Jewel Box". Всичко, което се случи в кариерите ни и приятелствата, които започнаха от този момент, са забележителни" - написа Елтън Джон.

Във връзка с празника на Елтън Джон Би Би Си 4 ще излъчи повторения от паметни предавания с Елтън Джон от архивите си довечера.

Колекцията "Elton: Jewel Box" беше пусната в продажба през ноември миналата година. Тя съдържа 60 неиздавани дотогава песни от архивите на Елтън Джон.

Елтън Джон е казвал многократно, че не би постигнал нищо без текстописеца и продуцент Бърни Топин. Двамата са работили заедно по повече от 30 албума и бяха въведени в Залата на славата на авторите на песни през 1992 г.