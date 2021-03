Шарън Стоун е насилвана от дядо си като дете

Актрисата Шарън Стоун разкри, че тя и сестра й Кели са били насилвани сексуално като деца от дядо им. Стоун твърди също, че баба им е улеснявала насилието над тях, като ги е заключвала всички заедно в една стая.

63-годишната актриса прави откровението в новата си мемоарна книга "The Beauty of Living Twice" ("Красотата да живееш два пъти").

Дядо й умира, когато тя е на 14-годишна, а сестра й - на 11 г. Актрисата споделя, че го е смушкала в ковчега, за да се увери, че наистина е мъртъв.

Натиснах го с пръст и странното удовлетворение, че най-после беше мъртъв, ме удари като тон лед, разказа Стоун.