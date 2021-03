Джъстин Бийбър оглави класацията на "Билборд" за сингли с песента "Peaches" и стана първият мъжки соло изпълнител, който заема водещата позиция в чартовете и за албуми, и за сингли в една седмица.

Парчето "Peaches" е записано в сътрудничество с Даниъл Сизар и Гивион, с което те за пръв достигат челото на класацията.

Преди Бийбър само Би Ти Ен и Тейлър Суифт са оглавявали класациите Hot 100 и Billboard 200 в една и съща седмица, като Суифт е постигала това два пъти, предава БТА.

Песента "Peaches" е седмата, с която канадският певец оглавява класацията за сингли.

Песента "Up" на Карди Би отстъпи на второ място, след като миналата седмица беше начело на класацията за сингли. Третото място е за "Leave the Door Open" на "Силк Соник". Дуетът на Бруно Марс и Андерсън също слиза с една позиция надолу в чарта спрямо миналата седмица. Оливия Родриго и нейната "Drivers License" отстъпи от трето на четвърто място, след като оглавяваше осем седмици класацията за сингли. Певецът Уикенд удържа петото място с парчето "Save Your Tears".