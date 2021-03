Козметичен хирург уголемил бюста на Шарън Стоун без нейно съгласие

Козметичен хирург е уголемил бюста на Шарън Стоун без нейно знание и съгласие, съобщи електронното издание на британския в."Гардиън".

В автобиографична книга актрисата разказва, че когато се събудила след операция за отстраняване на доброкачествени тумори от гърдите й през 2001 г., тя установила, че размерът им е увеличен, защото лекарят преценил, че тя "ще изглежда по-добре с по-голям бюст".

"Когато ми махнаха превръзката, установих, че бюстът ми е с един размер по-голям", пише Стоун и допълва, че според лекаря този размер подхождал повече на дължината на бедрата й. "Беше променил тялото ми без мое знание и съгласие", казва актрисата, цитирана и в интервю за британския "Таймс", предаде БТА.

Този случай е една от смущаващите истории, описана от 63-годишната Стоун в книгата й "The Beauty of Living Twice". Актрисата разказва в нея, че двете със сестра й Кели като деца били насилвани сексуално от дядо си Кларънс Лоусън, с когото двете момичета били заключени в една стая за известно време. Лоусън умира, когато Шарън Стоун е на 14 г. "Побутнах го и странното удоволствие от факта, че най-накрая е умрял се стовари върху мен като леден блок. Погледнах към Кели и тя разбра - тогава беше на 11 години и така това свърши".

Актрисата твърди също, че била подведена да свали бельото си за прочутата сцена с разпита на героинята й в трилъра "Първичен инстинкт". Тя пише, че й казали, че "бельото отразява светлината" и я уверили, че вагината й няма да се види.

Стоун установила, че не е така едва, когато я повикали да гледа окончателната версия на филма "не сама с режисьора, както може да се предположи, а в стая пълна с агенти и адвокати, повечето от които нямаха нищо общо с проекта".

"Да, имаше много гледни точки по този въпрос, но тъй като все пак аз съм тази с вагината, нека кажа - другите гледни точки са пълна глупост. Аз и моето тяло сме там".

В мемоарите Стоун описва много случаи на злоупотреба от страна на мъже в Холивуд, но актрисата неотдавна защити Уди Алън, с когото е работила три пъти и го определи като "суперпрофесионалист", с когото било изключително преживяване да се работи.

"Никога не съм имала неприятни инциденти с Уди Алън", каза Стоун. "Той се отнасяше високо професионално с мен. Той изключително много ме насърчаваше, аз бях млада жена, бях на 19 години, когато започнах да работя с него", каза тя.