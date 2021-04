На 81 г. след битки с Айк, инсулт и рак Тина Търнър сваля завинаги танцувалните си обувки

Кралицата на рока се сбогува с милионите си фенове във филм

“Приключих, уморена съм, просто искам да живея в уединение.” С тези думи 81-годишната Тина Търнър се сбогува с милионите си фенове в свой биографичен филм, озаглавен просто “Тина”. Така кралицата на рокендрола слага край на своята зашеметяваща кариера и се оттегля от обществения живот. Житейската история и преживяванията на Анна Мей Бълок (както е истинското име на певицата) са вдъхновили поне 4 книги, номиниран за “Оскар” биографичен филм и мюзикъл на Бродуей.

Тина говори за годините на

ужасяващо насилие,

което е преживяла

по време на брака си

с Айк Търнър. Музикалната легенда признава, че дори днес още има кошмари как е била бита от музиканта, с когото се развежда през 1978 г. Сегашният ѝ съпруг - германският музикален продуцент Ервин Бах, я сравнява с “войник, връщаш се от война”, във филма “Тина”.

Изпълнителката на хита What's Love Got to Do With It казва пред камерите, че има посттравматично стресово разстройство, причинено от побоите и многобройните здравословни проблеми, които я съпътстват през последните години. Филмът ѝ “Тина” показва как кариерата ѝ е била нейният триумф над насилието.

Документалната лента включва емоционални интервюта с певицата, в които тя разказва за детството си, прекарано в крайна бедност, брането на памук в тенесийските полета, певческия ѝ дебют със съпруга побойник Айк и самотните години дори когато е най-добрата рокзвезда в света.

Тина Търнър е родена през 1939 г. в семейство на земеделски производители. Баща ѝ Флойд Бълок бил надзирател във ферма. Той и съпругата му Зелма прекарвали времето си в скандали. Търнър е убедена, че родителите ѝ не искали второ дете и затова

никога не ѝ показвали

какво е любов

“Мама не беше мила… не ме харесваше”, казва легендата. Била на 3 г., когато родителите ѝ отишли да работят във военна база в Ноксвил, оставяйки я да живее при строгите си религиозни баби.

Семейството ѝ се събрало отново след време, но отчаяната ѝ майка избягала от съпруга и децата си, когато Търнър била едва на 12 г. По-късно баща ѝ се венчал повторно - за жена, която многократно го наръгвала с нож при жестоките им разправии. Проблемите карат Флойд Бълок също да дезертира и изоставя дъщерите си. Те били подхвърляни между роднини, а когато става на 16 г., Тина заживява с майка си в Сейнт Луис, щата Мисури. Там в нощен клуб тя гледа местната група “Айк Търнър и Кралете на ритъма” и “почти изпада в транс” от вълнение от представянето им. Една вечер тя грабва микрофона по време на антракт и започва да пее, изумявайки всички със суровата сила на гласа си. Присъединява се към бандата, докато е още в училище, и се отказва от мечтата си да стане медсестра.

Първоначално имала връзка със саксофониста и когато е на 18 години, му ражда дете. Айк, местна знаменитост и упорит женкар, пък става неин ментор. Търнър го смятала за “грозен”, но отчаяна да направи музикална кариера и пречупена от вниманието му, се влюбва в него. Виждайки я като път към голямата сцена, за която жадува, той я карал да носи миниполи, за да парадира с дългите си крака, и настоявал да пее възможно най-грубо и секси.

Първият път, когато Айк започнал да я бие, бил, когато тя предлага да прекрати връзката им (въпреки че била бременна от него). Отговорът му бил

да ѝ разбие главата

в стоманена

поставка за обувки,

след което я изнасилил. Осъзнавайки, че тя е истинският талант в техния дует, Айк се стремял да я контролира психически и физически. Рядко я изпускал от погледа си, като дори не ѝ давал пари и отказвал да я остави да се вижда с приятели.

Айк и Тина стават известни през 60-те и 70-те години, но това, което остава скрито за публиката, е как Айк смазва от бой жена си. Агресията му се засилвала и от употребата на наркотици. “Разбитите устни, насинените очи, изкълчените стави, счупените кости и психологическите мъки станаха част от ежедневието ми”, пише Тина Търнър в една от книгите си.

Заради проблемите си звездата се обръща към будизма. “Опитах се да запазя разсъдъка си, докато се справях с лудостта му”, добавя Тина. Но депресията и унинието от насилието и изневерите на Айк я водят до опит за самоубийство през 1968 г., като

се нагълтва с 50

хапчета зад кулисите

преди концерт

Музикалният ѝ екип осъзнал, че нещо не е наред, и я откарали в болница, където спасили живота ѝ. Първоначално разочарована, че се е събудила, певицата решила чрез будизма просто да се възползва максимално от живота си занапред.

След години малтретиране Тина Търнър най-накрая се развежда с насилника си през 1978 г. За да се случи това, тя оставя на Айк абсолютно всичко, като единствено иска да използва фамилията му, с която е станала вече звезда. Тогава тя постига един от най-големите си успехи с издаването на албума си Private Dancer от 1984 г.

“След целия ми успех хората все още говореха за Айк и Тина. Не ми беше интересно да разказвам онази нелепо смущаваща история от живота си. Но чувствах, че това е един от начините да махна журналистите от гърба си”, казва Тина.

И до днес не може да забрави побоищата. “Тази сцена се връща - като проклятие”, признава тя. Тина твърди, че е мразила Айк “дълго време”, но започнала да се учи да му прощава след смъртта му през 2007 г.

“Грами”, разпродадени турнета и дори любов следват бързо за Търнър, която през 1986 г. започва връзка с Ервин Бах. Двамата се женят преди 7 години. През 2018 г. Тина

губи сина си Крейг,

който се самоубива

на 59-годишна възраст. Кралицата на рокендрола се бори и с множество здравословни проблеми, включително мозъчен удар през 2013 г. “Инсултът беше нанесъл силен удар върху тялото ми... Трябваше да работя с физиотерапевт, за да се науча как да ходя отново”, казва Търнър преди години пред Опра Уинфри.

През 2018 г. тя обявява, че е победила рак на червата. Открива рядкото заболяване рано и отстранява част от червата си през 2016 г. Има и бъбречна недостатъчност. Болката била толкова непоносима в един момент, че признава, че е обмисляла евтаназия. За щастие, вторият брак на Тина я спасява, като съпругът ѝ Ервин

Бах, който е с 15 г.

по-млад от нея,

ѝ дава най-големия

подарък: един от

бъбреците си

Търнър признава, че Бах я е научил как “да обичам, без да се отказвам от това, което съм”. “Той ми показва, че истинската любов не изисква затъмняване на светлината ми, за да може да блести. Напротив, ние сме светлината на живота един на друг и искаме да блестим възможно най-ярко заедно”, смята певицата. Според нея всеки заслужава шанс да намери истинската любов.

Във филма “Тина” тя разказва как иска да влезе в третата и последна глава от живота си извън светлината на прожекторите.

“Това не беше добър живот. Доброто не балансираше лошото”, казва 81-годишната Търнър с трескава меланхолия в гласа. Сега прекарва по-голямата част от времето си с Бах в Швейцария, където живее от години, след като се отказа от американското си гражданство. Двамата

имат красива

къща на брега на

Цюрихското езеро

Тина Търнър обяви, че се оттегля от музиката още през 2000 г., пред над 75 000 души на живо на стадион в Цюрих. Споделя, че чувства, че е “направила достатъчно”.

“Пея от 44 години. Наистина трябва да оставя танцувалните си обувки”, казва тогава Търнър. От 2000 г. все пак тя от време на време пуска албуми, но няма нови песни. Кариерата ѝ печели дузина награди “Грами”, получава звезда на холивудската Алея на славата и става първата чернокожа изпълнителка и първата жена, която се появява на корицата на списание “Ролинг Стоун”.