Гледайте непоказвано видео на Джон Ленън и Йоко Оно

Джон Ленън и Йоко Оно могат да се видят в отдавна изгубени кадри от 1968 г. във видео, придружаващо нов микс от песента Look At Me, пише ultimateclassicrock.com.

Кадрите са от 8-милиметров филм и са заснети в имението на двамата Kenwwod в Уейбридж, Съри.

Първоначално песента се появява в албума на Джон Ленън Plastic Ono Band от 1970 г.

Версията „Ultimate Mix“ е част от предстоящия набор от 50-годишнина, който съдържа общо осем диска, 159 парчета, книга с твърди корици и сувенири.