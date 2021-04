Джъстин Бийбър се върна начело на класацията на "Билборд" за албуми

Джъстин Бийбър отново оглави класацията на "Билборд" за албуми със своя "Justice".

Албумът на канадския изпълнител дебютира начело на чарта преди седмици и миналата седмица отстъпи на второ място, преди да си върне отново първенството.

"Justice" води в класацията с продадени 75 000 еквивалентни единици. Албумът е първият за Бийбър от 2010 г., който заема челната позиция в чарта за повече от една седмица, предава БТА.

Деми Ловато зае второ място - най-високата й позиция в чарта от 2015 г. "Dancing With the Devil...The Art of Starting Over" дебютира тази седмица в класацията с продадени 74 000 еквивалентни единици.

Рапърът Род Уейв и албумът му "SoulFly" отстъпва от първо на трето място в класацията с 67 000 еквивалентни единици. Бившият номер едно "Dangerous: The Double Album" на кънтри звездата Морган Уолън се покачва от пета на четвърта позиция с 63 000 еквивалентни единици.

Другият дебют в класацията "Destined 2 Win" на рапъра Лил Тиджей е пети с 62 000 еквивалентни единици.