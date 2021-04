Селена Гомес и Дженифър Лопес откриват ваксинационен концерт за медиците

Певиците Селена Гомес и Дженифър Лопес ще са хедлайнери на международен ваксинационен концерт, който е призван да подпомогне медицинските работници в най-бедните страни в борбата срещу пандемията, предаде Асошиейтед прес.

Целта на организаторите от групата "Глоубъл ситизън" е да се съберат от корпорации и филантропи 22 милиарда долара с помощта на проявата VAX Live: The Concert to Reunite the World.

Концертът ще бъде излъчен на 8 май от телевизионните канали Ей Би Си, Си Би Ес и Фокс, от радиостанциите Айхарт и от Ютюб. В афиша са включени също "Фу файтърс", "Еди Ведър, Джей Балвин и H.E.R. Гастролите ще бъдат записани на стадиона "СоФай" в Лос Анджелис, предаде БТА.

Според организаторите около 27 милиона здравни работници по света нямат достъп до антиковид ваксини. Шейсет нации по света досега не са получили нито една ваксина. САЩ са си осигурили около 550 милиона допълнителни дози, които могат да бъдат използвани от други страни по света срещу пандемията.