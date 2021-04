Джанет Джексън продава лични вещи на търг

За да зарадва феновете си за рождения си ден на 16 май, певицата Джанет Джексън е дала окончателно съгласието си да продаде на търг повече от хиляда свои лични вещи, свързани с четиридесетте й години на сцената, съобщи електронното издание на "Гардиън".

Звездата, продала повече от 185 милиона записа, остава единствената жена в историята със седем парчета от един албум в топ пет на музикалните класации. Преговорите за търга, огласени още в началото на годината от аукционна къща "Джулиън", са приключили успешно и тридневният търг започва на 14 май в Бевърли хилс, предава БТА.

Изложба с костюми и вещи на певицата може да бъде разгледана от феновете й в продължение на пет дни в заведението "Хард рок кафе" в Лондон от 19 април, преди колекцията да бъде преместена в Ню Йорк и след това в Лос Анджелис, непосредствено преди търга.

Сред лотовете на търга са булчинската рокля на Джанет Джексън от тайната й сватба с танцьора Рене Елизондо младши през 1991 г., нейни бижута, и дори мебели. На търга ще се предлагат още костюми, носени от певицата по време на турнета и при снимането на клиповете на песните "Control", "Nasty" и "What Have You Done For Me Lately", както и футуристичният й тоалет от клипа на "Scream" - дуетът й с брат й Майкъл Джексън.