Една от най-красивите жени в света играе в “Любовта не разбира от думи”

Ханде Ерчел - младата турска актриса, която бе наредена сред най-красивите жени в света само преди няколко месеца, прави първата си голяма роля с “Любовта не разбира от думи”. Това не е поредната семейна драма, дори напротив - в сериала има забавни диалози и случки, които помагат и за големия му успех.

Той е излъчен през 2016 и 2017 г. в южната ни съседка, а у нас тръгва отново от 21 април, сряда, от 19 ч по “Диема фемили”.

Ханде Ерчел изпълнява ролята на Хаят Узун - млада жена, която се мести от родния си град Гиресун в мегаполиса Истанбул и заживява с две свои приятелки. Но майка ѝ заявява, че Хаят или ще си намери работа, или съвсем скоро трябва да се върне обратно в Гиресун.

Така младата жена започва да търси своето място и на път за интервю в текстилната компания “Сарте”, тя среща непознат човек, с когото влиза в конфликт. Скоро Хаят разбира, че мъжът всъщност е шефът на фирма “Сарте” - богатият наследник Мурат Сарсълмаз.

По време на интервюто Хаят е взета за друга жена. Всички мислят, че тя е Суна Пекташ, дъщеря на близък приятел на бащата на Мурат. Така Хаят е взета на работа на мястото на Суна.

Въпреки постоянните ѝ спорове с Мурат двамата се влюбват един в друг.

Ханде Ерчел е родена на 24 ноември 1993 г. в Бандърма. По-късно следва в Университета за изящни изкуства “Мимар Синан”. Участва в различни конкурси, като през 2012-а печели първото място в надпреварата Miss Civilization Of Turkey, а в последвалия световен еквивалент Miss Civilization Of The World става втора.

Красотата и талантът ѝ са забелязани и от филмовите продуценти и година по-късно тя получава малка роля - на Захиде, в екранизацията на романа на Решат Нури “Чучулигата”. След това актрисата влиза в “Слънчеви момичета” в образа на Селин Йълмаз.

През юни 2016 г. започва снимките в “Любовта не разбира от думи”, където изпълнява първата си главна роля и си партнира с Бурак Дениз (Арас от “Кварталът на богатите”).

В края на миналата година Ханде оглави класацията на 100-те най-красиви жени в света Top Beauty World. Тя се изготвя от пластични хирурзи на базата на няколко критерия - пропорции на лицата, гласуване в интернет и спазване на международните стандарти за красота.