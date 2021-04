Певицата Тейлър Суифт оглави класацията на "Билборд" за албуми

Повече от 12 години след като за първи път покори върха в албумната класация на "Билборд" с тавата си "Fearless", певицата Тейлър Суифт оглави чарта с нейна презаписана версия, съобщава сайтът на изданието.

Преиздаденият албум, озаглавен "Fearless (Taylor's Version)", е деветият, с който Суифт си осигурява първенството в класацията.

По данни на Нилсен Мюзик от тавата за периода на отчитане са продадени 291 000 еквивалентни албумни единици. Това прави "Fearless (Taylor's Version)" албума с най-високи едноседмични продажби досега през годината, предава БТА.

Оригиналният албум "Fearless" дебютира на първа позиция в чарта Билборд 200 на 29 ноември 2008 г. и прекара начело 11 непоследователни седмици, припомня изданието.

Тейлър Суифт оповести през февруари тази година, че ще издаде негова презаписана версия, озаглавена "Fearless (Taylor's Version)". Новата тава съдържа 26 песни, сред които презаписи на 13-те оригинални парчета, бонус парчета и шест песни, които са написани за оригиналния албум, но досега на са записвани и издавани.

"Fearless (Taylor's Version)" е деветият албум, с който Тейлър Суифт покорява върха в чарта Билборд 200. По този показател тя се изравнява с Мадона. С най-много албуми под номер едно сред жените е Барбра Стрейзанд с 11. Първенци сред всички изпълнители са "Бийтълс" с 19. Сред мъжете с най-много албуми, оглавявали класацията, е Джей-Зи с 14.

Тейлър Суифт освен това става първата жена в 65-годишната история на чарта с три албума - "Folklore", "Evermore" и "Fearless (Taylor's Version)", покорили върха му за по-малко от година.

След смъртта на рапъра Ди Ем Екс на 9 април компилацията му "The Best of DMX" се е изкачила от 73-а до втора позиция със 77 000 продадени еквивалентни единици за периода на отчитане.

Първенецът от миналата седмица Джъстин Бийбър е отстъпил на трето място с 60 000 продадени еквивалентни единици от албума му "Justice".

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от кънтри певеца Морган Уолън с "Dangerous: The Double Album" (58 000 продадени еквивалентни единици) и рапъра Род Уейв със "SoulFly" (55 000 продадени еквивалентни единици).