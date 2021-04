Забавни факти за наградите "Оскар" тази година

След наградния сезон, който се проточи дълго, церемонията за наградите "Оскар" идва в неделя. В навечерието й Би Би Си предлага поглед към забавни факти, свързани с церемонията и номинираните продукции, предава БТА.

Надпреварата за 2021 г. започна още през септември миналата година, когато "Земя на номади" стана ранният фаворит на кинофестивалите във Венеция и Торонто. Последвалият награден сезон се проточи заради пандемията, като церемонията за наградите "Оскар" ще се състои два месеца по-късно от обичайното.

"Борат 2" вече успя да подобри рекорд на "Оскарите". Филмът на Саша Барън Коен е с две номинации - за най-добра актриса в поддържаща роля за Мария Бакалова и за най-добър адаптиран сценарий. Филмът подобри рекорда на Гинес за най-дълго заглавие на номиниран филм в историята на наградите "Оскар". Пълното му заглавие "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" съдържа 110 букви и така подобрява предишния рекорд на "Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes" от 1964 г. с 85 букви в заглавието.

Номинацията на Чадуик Боузман е по-необичайна, отколкото можете да предположите. Звездата от "Черната пантера", починал през август миналата година, е най-вероятно да спечели в категорията най-добър актьор за изпълнението си в "Ма Рейни: Майката на блуса". Истината е, че не е толкова обичайно актьори да бъдат номинирани посмъртно - Боузман е едва осмият за 93 години. Джеймс Дийн, Джийн Игълс, Ралф Ричардсън, Масимо Троизи и Спенсър Трейси са номинирани след смъртта им, Джеймс Дийн дори два пъти, но само двама - Хийт Леджър и Питър Финч, получават "Оскар" посмъртно.

Категорията за най-добър филм няма "душа". Буквално. Изключително популярният филм на "Пиксар" "За душата", озвучен с гласовете на Тина Фей, Джейми Фокс и Греъм Нортън, не е в надпреварата за най-добър филм тази година. Но в това няма новина. Академията рядко номинира анимационни филми във водещата категория. Едва три са анимационните филми, борили се досега за тази награда - "Красавицата и Звяра" (1991 г.), "В небето"(2009 г.) и "Играта на играчките 3" (2010 г.) и никой от тях не е печелил. "За душата" е с номинация за най-добра анимация и има добри шансове.

За последен път лауреатите на "Оскар" в категориите за най-добър актьор и най-добра актриса в главна роля са били от един и същи филм през 1998 г. Хелън Хънт и Джак Никълсън тогава са последната двойка, спечелила наградите за изпълненията си в "Колкото толкова". Тази година Вайола Дейвис и Чадуик Боузман имат шансове да повторят този успех с ролите си в "Май Рейни:Майката на блуса".

От 1976 г. досега не е имало случай актриса, отличена със "Златен глобус" за поддържаща роля, да не бъде номинирана за "Оскар". Тази година Джоди Фостър спечели "Златен глобус" за изпълнението си в "Мавританецът", но не е сред петте актриси, номинирани за "Оскар" в тази категория.

Глен Клоуз, която е на 74 години, държи рекорда за най-номинираната актриса в историята на наградите "Оскар", която никога не е печелила. Тази година тя бе номинирана за осми път в категорията най-добра актриса в поддържаща роля за изпълнението си в "Елегия Хилбили".

Тази година за първи път в историята на наградите "Оскар" петте продукции, номинирани за най-добър оригинален сценарий, се състезават и в категорията за най-добър филм. Това са "Минари", "Момиче с потенциал", "Юда и черния месия", "Процесът срещу Чикаго 7" и "Без звуци в живота".

Номинираната за най-добра актриса в главна роля Вайола Дейвис участва в едва 26 минути и 41 секунди във филма "Ма Рейни: Майката на блуса". това означава, че тя е на екран по-малко от две от актрисите, номинирани в категорията за поддържаща роля - Мария Бакалова и Оливия Колман, които играят съответно 40 минути и 35 минути във филмите, с които са номинирани. Но Дейвис има опит в това отношение. През 2009 г. тя спечели в категорията най-добра актриса в поддържаща роля за "Съмнения", в който бе на екран само в една осем минутна сцена.

Тази година най-възрастният номиниран е Ан Рот, на 89 години, която е дизайнер на костюмите в "Ма Рейни:Майката на блуса". На същата възраст преди са били номинирани Джеймс Айвъри и покойната френска режисьорка Анес Варда, която е с три месеца по-възрастна от Рот, когато е номинирана.

От номинациите на Академията тази година май излезе, че в "Юда и черния месия" няма изпълнител на главна роля. Даниъл Калуя и ЛаКийт Станфийлд бяха номинирани в категорията най-добър актьор в поддържаща роля за изпълненията си в ъв филма и това постави въпроса кой играе главната роля във филма, ако изпълнителите на ролите на Юда и на Черния месия са поддържащи.

Освен това тази година номинациите чупят рекордите за етническо многообразие, като са номинирани представители на девет етнически групи. За първи път тази година повечето номинирани за най-добър актьор в главна роля не са само бели. Две жени се състезават в категорията за най-добър режисьор също за пръв път - Клои Чжао и Емералд Фенъл.

"Борат" е новият "Кръстник". "Кръстникът" и "Кръстникът 2" се смятат за два от най-добрите филми за всички времена. Гангстерската сага има две изненадващи сходства с "Борат 2". Мария Бакалова е едва втората актриса, номинирана за най-добра поддържаща роля във филм продължение, след Талия Шайър за "Кръстникът 2". Освен това "Борат 2" е едва четвъртият филм в историята, номиниран и за оригинала, и за продължението в категория за най-добър сценарий. Третият в историята е "Кръстникът" с двете си версии.

Франсис Макдорманд пък е първата жена, която в една и съща година се състезава за актьорска награда и за отличие като продуцент.