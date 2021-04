Бьорн Улвеус не иска да се снима биографичен филм за групата му АББА

Бьорн Улвеус не би желал да бъде заснет биографичен филм за групата му "АББА", тъй като би се смутил, ако някой актьор го пресъздаде на екран, пише Контактмюзик.

Известната шведска група изключи възможността за създаването на подобна лента, докато са живи. Бьорн чувствал дискомфорт, ако за АББА бъде заснет филм от рода на "Бохемска рапсодия" за "Куин" и "Рокетмен" за Елтън Джон. Той е сигурен, че и останалите негови колеги от шведската банда изпитват подобни чувства, предава БТА.

Легендарната група АББА ще пусне в най-скоро време своя нова музика след четири десетилетия прекъсване. Това ще стане в навечерието на дълго отлаганото им турне с аватари.

Съставът е записал пет песни за спектаклите, в това число 'I Still Have Faith In You' и " Don't Shut Me Down".