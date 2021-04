Лаура Паузини ще пее на "Оскар"-ите

Певицата Лаура Паузини била така силно засегната от пандемията миналата година, че дори си мислела как никога повече няма да може да пее. В неделя обаче тя ще го направи на най-голямото събитие за Холивуд - церемонията за наградите "Оскар", където ще изпълни номинираната песен "Io si (Seen)'' от филма "Животът пред теб", съобщи Асошиейтед прес.

Написана от паузини и американката Даян Уорън, песента вече беше отличена с награда "Златен глобус" и може да е първата песен на италиански език, спечелила "Оскар", предаде БТА.

"Честно казано, никога не съм си мислела или мечтала да бъда номинирана за такава страхотна награда, толкова близо до света на киното, защото никога не съм си мислела за такова сътрудничество, макар че имах песен във филм с Кевин Костнър и Робин Райт", каза Паузини за Асошиейтед прес, имайки предвид песента "One More Time" от филма от 1999 г. "Писмо в бутилка".

"Този път е различно. Потърсиха ме с предложение да участвам в този проект през юли миналата година, когато в Италия все още бяхме в локдаун за пандемията. Не знам как да ви го обясня, но си мислех, че сигурно никога вече няма да пея", каза тя. "Затова възможността да пея в толкова значим филм е послание за братство, за включване, за това да се чувствам защитена от някого в такъв момент от живота, в който изобщо не се чувствах защитена - това беше ярка светлина".

Паузини разговаря с Асошиейтед пред в Лос Анджелис, където е пристигнала два дни преди церемонията за наградите "Оскар".

Макар да е музикална звезда с над 70 милиона продадени записа в над тридесетгодишната си кариера, носителката на награди "Грами" и "Латино Грами" сподели, че когато чула за номинациите за "Златен глобус" и "Оскар", си помислила: "Не зная дали изобщо заслужавам това. Чувствах се и все още се чувствам твърде малка пред това величие", каза тя.

Казва, че е горда да представя страната си на церемонията. "Случи се на Андреа Бочели, който е голям приятел - той пя италианската част от песента, която Селин Дион пя на английски език", припомня тя номинираната през 1999 г. песен "The Prayer'' от "Камелот". "Но съм изключително щастлива, че публиката ще чуе песен изцяло на италиански, пък и че е номинирана италианска песен. Нямам търпение да я изпълня", сподели певицата.

Много италианци са печелили "Оскар" за оригинална музика, сред тях Енио Мориконе, Нино Рота, Джорджо Мородер, Никола Пиовани и Дарио Марианели. Но единствено Мородер е получавал наградата за най-добра песен като съавтор на "Flashdance ... What a Feeling'' от "Флашданс" и на "Take My Breath Away'' от "Топ гън" през 1986 г.

За Паузини това е първа номинация за "Оскар" и тя казва, че вече се чувства като победител