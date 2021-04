Тази вечер отправяме поглед към Мария Бакалова

Обещаха ново тв преживяване на церемонията за "Оскар"

Тази вечер с трепет ще проследим 93-ите награди на Академия за кинематографично изкуство.

Надяваме се талантливата Мария Бакалова отново да ни накара да изпитаме огромна гордост и да заявим с радост, че освен номинирана за "Оскар", за първи път в историята българска актриса е спечелила в категорията "Най-добра поддържаща женска роля".

Мария Бакалова получи номинация за поддържаща женска роля във филма "Борат 2" ("Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan").

С тази си роля Бакалова стана и първата българка, спечелила "Избора на критиците" и наградата на Националното общество на кинокритиците (САЩ).

Мария, в ролята на Тутар Сагдиев, бе номинирана и за редица други престижни награди, сред които "Златен глобус" и БАФТА.

Другите награди, които успя да вземе талантливата българка за ролята си на дъщерята на Борат, са на Лондонския кръг на кинокритиците и на Обществото на онлайн филмовите критици.

Бургазлийката получи признание и в България, като й бе присъден почетен "Аскеер" за посланик на българското актьорско майсторство и международна изгряваща звезда. Престижната статуетка не се присъжда всяка година, а при специални случаи, като този с Мария.

Холивуд е в трескава подготовка за церемония за наградите "Оскар" в неделя вечер, небивала досега, съобщи Асошиейтед прес.

Излъчването на 93-ата церемония ще започне в 20 часа северноамериканско източно време по телевизия Ей Би Си. Няма да има водещ, няма да има публика, без маски ще бъдат и номинираните творци, които ще участват в церемонията на Юниън Стейшън в Лос Анджелис, която ще е основното място на шоуто, организирано обикновено от театър "Долби" в Лос Анджелис.

За разлика от протеклата предимно виртуално церемония за наградите "Златен глобус", участието чрез платформата Зум е забранено, макар че сателитни видеовръзки от чужбина ще събират артистите, неуспели да пътуват до САЩ, поясни БТА.

Продуцентите на шоуто се надяват да върнат част от традиционния блясък на "Оскарите" в година на пандемия. Червеният килим се завръща, макар малко медии да имат достъп до него. Всекидневното облекло е забранено. Включванията от червения килим започват в 15 часа местно време, а предварителната програма на Ей Би Си е с начален час 18:30 часа местно време и в нея ще бъдат излъчени предварително записани изпълнения на петте песни, номинирани за "Оскар". Церемонията ще се предава на живо и от Хулу, Ютюб, Ей Ти енд Ти, Фубо и на сайта на Ей Би Си.

Продуцентите начело с режисьора Стивън Содърбърг обещават ново тв преживяване с церемонията тази година.

Шоуто ще прилича повече на игрален филм, каза Содърбърг. То ще се снима при 24 кадъра в секунда вместо в 30 кадъра, ще изглежда широкоекранно, а Брад Пит, Хали Бери, Рийз Уидърспуун, Харисън Форд, Зендая и другите звезди, които обявяват наградите, са представени като участници в продукцията. Содърбърг уверява, че разликата ще бъде видна още в първите 90 секунди от церемонията.

Но дори това необикновено шоу вероятно няма да е достатъчно, за да спаси церемонията от очаквания спад в рейтинга.

По време на пандемията рейтингите на наградните церемония се сринаха, а номинираните продукции тази година, повечето от които са по-малки и нискобюджетни, едва ли ще успеят да привлекат масово аудиторията като продукции от тежката артилерия като "Титаник" или "Черната пантера".

Миналата година, когато "Паразит" стана първият чуждоезичен филм, спечелил "Оскар" за най-добър филм, церемонията привлече 23,6 милиона зрители, най-малко в историята на шоуто.

Нетфликс доминира тази година с 36 номинации, сред които е и "Манк" - черно-бялата драма на Дейвид Финчър за Херман Манкевич, сценарист на филма "Гражданинът Кейн". Стрийминг платформата се бори за първото си отличие във водещата категория за най-добър филм и залага още на "Процесът срещу Чикаго 7" на Арън Соркин.

Най-високи са очакванията наградата за най-добър филм да отиде при "Земя на номади" на Клои Чжао. Ако спечели, това ще е най-нискобюджетната продукция, отличена с "Оскар" за най-добър филм. Филмът на Чжао, в който участват множество непрофесионални актьори, е заснет за по-малко от 5 милиона долара.

Чжао е фаворит е в категорията за най-добър режисьор, в която за пръв път са номинирани две жени. Другата претендентка е Емералд Фенъл за "Момиче с потенциал". Чжао има шанс да стане втората жена, победила в категорията за най-добър режисьор в 93-годишната история на наградите след Катрин Бигълоу и първата цветнокожа жена-лауреат.

И в актьорските категории се очаква да бъде написана история. Ако победителите от наградите на Гилдията на актьорите повторят успеха си - Чадуик Боузман за най-добър актьор и Вайола Дейвис за най-добра актриса в "Ма Рейни: Майката на блуса", Юн Ю-джун за най-добра актриса в поддържаща роля за "Минари" и Даниъл Калуя за поддържаща роля в "Юда и черния месия", за първи път в историята цветнокожи актьори ще са лауреати и това ще е драматичен обрат.

Някои от категориите изглежда предоставят силна конкуренция и неяснота. Сред тях е номинацията на Боузман, който почина миналия август и би могъл да стане третият актьор с награда, присъдена посмъртно, след Питър Финч и Хийт Леджър.

Другата несигурна категория е за най-добра актриса в главна роля. Дейвис, печелила "Оскар" за изпълнението си в "Прегради" се изправя срещу Кери Мълиган ("Момиче с потенциал") и двукратната носителка на "Оскар" Франсис Макдорманд.

Церемонията, провеждана обичайно през февруари, тази година беше отложена заради пандемията и отпадна изискването номинираните филми да са били прожектирани в кината. Премиерите на някои продукции, като "Без звуци в живота", бяха още през есента на 2019 г.

Пандемията не позволи на някои очаквани продукции да се представят пред публика през 2020 г., но някои по-високобюджетни филми имат шансове за награди. "За душата" на Пиксар изглежда сигурен лидер в категорията за най-добра анимация, а "Тенет" на Кристофър Нолън вероятно ще спечели в категорията за визуални ефекти.

За първи път обаче най-престижните награди на Холивуд вероятно ще отидат при филми, които почти не са излизали на голям екран. С най-много приходи от продадени билети от прожекции е "Момиче с потенциал", отчел 6,3 милиона долара в боксофиса.

След пандемията Холивуд и оскарите вероятно няма да са същите. Или както каза новият изпълнителен директор на "УорнърМидия" Джейсън Килар, когато обявяваше плановете за прехвърляне на филмите на студиото към стрийминг услугите - "Вече не сме в Канзас".