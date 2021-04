Мария Бакалова не успя да грабне "Оскар", Брад Пит предрече, че ще е звезда (Видео, снимки)

Мария Бакалова не успя да спечели "Оскар" за поддържаща роля на 93-ите награди на Академия за кинематографично изкуство в Лос Анджелис.

Наградата спечели Юн Йо-Джонг за "Минари", която е първата корейка, номинирана за актьорска награда от американската филмова академия.

При представянето на наградата Брад Пит, който миналата година спечели отличието за най-добър актьор в поддържаща роля за "Имало едно време в Холивуд" на Куентин Тарантино, оприличи Мария Бакалова на Мерилин Монро и заяви, че ще бъде голяма звезда някой ден. Заради бялата си рокля на "Луи Вюитон" пък Бакалова беше оприличена от медии на "принцеса'.

В интервю след церемонията Бакалова сподели пред журналисти, че е научила, че трябва да се осмелява да мечтае и да действа. "Трябва да сме по-добри, да се подкрепяме повече. Имаме нужда от повече различни лица, различни екрани на екрана. Много е трудно да се прави комедия, мислех, че е лесно и забавно, но всичко е тайминг. Трябва да си смел и да рискуваш", каза българката.

Мария Бакалова получи номинация за поддържаща женска роля във филма "Борат 2" ("Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan").

С тази си роля Бакалова стана и първата българка, спечелила "Избора на критиците" и наградата на Националното общество на кинокритиците (САЩ).

Мария, в ролята на Тутар Сагдиев, бе номинирана и за редица други престижни награди, сред които "Златен глобус" и БАФТА.

Другите награди, които успя да вземе талантливата българка за ролята си на дъщерята на Борат, са на Лондонския кръг на кинокритиците и на Обществото на онлайн филмовите критици.

Бургазлийката получи признание и в България, като й бе присъден почетен "Аскеер" за посланик на българското актьорско майсторство и международна изгряваща звезда. Престижната статуетка не се присъжда всяка година, а при специални случаи, като този с Мария.

Останалите претендентки за наградата за най-добра актриса в поддържаща роля бяха Глен Клоуз за "Елегия Хилбили", Оливия Колман за "Бащата", Аманда Сайфред за "Манк", Юн Ю-джун за "Минари", предаде БТА.

Седемдесет и четири годишната Клоуз запазва рекорда за актрисата с най-много номинации в историята на наградите "Оскар", която никога не е печелила. Тази година тя беше номинирана за осми път.

Седемдесет и три годишната Юн Ю-джун е известна телевизионна и филмова актриса в родината си. Тя е първата корейка, номинирана за "Оскар" и спечелила отличието, както и втората азиатка с награда в категорията. Юн Ю-джун триумфира с приза за най-добра актриса в поддържаща роля повече от четири десетилетия след Мийоши Умеки, отличена през 1958 г. за изпълнението си във филма "Сайонара".

Победата на Юн Ю-джун идва повече от година след като американската Академия за кинематографично изкуство и наука пренебрегна актьорския състав на социалната сатира "Паразит", който сътвори история на наградите "Оскар", спечелвайки и водещия приз за най-добър филм.

Във филма "Минари" - полуавтобиографична история на американския режисьор от корейски произход Лий Айзък Чънг, базирана върху детските му години, Юн Ю-джун играе баба - любителка на картите и склонна да ругае, която заминава за Америка, за да се присъедини към близките си. Там тя заформя необичайна, но сърдечна връзка със своя внук. Ролята донесе на южнокорейката редица отличия, сред които на Гилдията на актьорите и БАФТА.

"Не вярвам в съревнованието", сподели Юн Ю-джун, приемайки отличието, и добави, че вероятно е имала малко повече късмет от останалите претендентки в категорията.