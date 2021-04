"Земя на номади" взе "Оскар" за най-добър филм, вижте останалите наградени

Списък на спечелилите награда "Оскар" на 93-ата церемония на Академията за кинематографично изкуство и наука, предаден от Асошиейтед прес:

- Най-добър филм - "Земя на номади"

- Най-добра актриса - Франсис Макдорманд за "Земя на номади"

- Най-добър актьор - Антъни Хопкинс за филма "Бащата"

- Най-добър режисьор - Клои Чжао за "Земя на номади"

- Най-добра актриса в поддържаща роля - Юн Ю-джун ("Минари")

- Най-добър актьор в поддържаща роля - Даниел Калуя ("Юда и черният месия")

- Най-добър оригинален сценарий - Емералд Фенъл "Момиче с потенциал"

- Адаптиран сценарий - Флориан Зелер и Кристофър Хемптън за филма "Бащата"

- Международен филм - "Още по едно" на датския режисьор Томас Винтерберг

- Грим и прически - "Ма Рейни: Майката на блуса"

- Костюми - Ан Рот за "Ма Рейни: майката на блуса"

- Звук - "Без звуци в живота"

- Късометражен игрален филм: "Двама далечни непознати" (Two Distant Strangers')

- Късометражен анимационен филм - "Ако нещо се случи, обичам те" ("If Anything Happens I Love You'')

- Пълнометражен анимационен филм - "За душата"

- Късометражен документален филм - "Колет"

- Пълнометражен документален филм - "Моят учител октопода", "Време", "Time.''

- Визуални ефекти - "Тенет"

- Дизайн на продукция - "Манк"

- Операторско майсторство - "Манк"

- Монтаж - "Без звуци в живота"

(От БТА)