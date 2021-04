Хари и Меган се включват в благотворителния концерт "Vax Live"

Британският принц Хари и съпругата му Меган станаха почетни председатели на концерт на организацията "Глоубъл ситизън" за набиране на средства за доставяне на ваксини срещу Ковид-19 за медицински работници в най-бедните държави, съобщи Асошиейтед прес.

Херцогът и херцогинята на Съсекс ще се включат в концерта "Vax Live: The Concert to Reunite the World', който ще бъде записан в неделя на стадион в Лос Анджелис, за да бъде излъчен по американски телевизии, в Ютюб и радиостанциите iHeart на 8 май, предаде БТА.

Двамата оглавиха и усилия да бъдат набрани средства за програмата КОВАКС, която цели да осигури 19 милиарда долара за ваксини за медицински работници.

Президентът Джо Байдън и вицепрезидентът Камала Харис също ще се включат в предаването в инициативата "We Can Do This'' (Можем да направим това) за повишаване на доверието към ваксините срещу Ковид-19. Ще се присъединят и френският президент Еманюел Макрон, канадският министър-председател Джъстин Трюдо, хърватският министър-председател Андрей Пленкович. Водеща на концерта ще бъде Селена Гомес.

В концерта ще участват Дженифър Лопес, "Фу файтърс", Еди Ведър, Джей Балвин, Хър, както и актьорите Бен Афлек, Номзато Мбата, Оливия Мън, Шон Пен.