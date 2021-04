Били Айлиш обяви кога ще излезе новият й албум

Били Айлиш обяви в Инстаграм, че новият й албум "Happier Than Ever" ще излезе в продажба на 30 юни.

"Това е любимото ми нещо, което съм създала и толкова съм развълнувана и нервна, и нетърпелива да го чуете" написа Били до снимка на корицата на албума. На нея тя е с нова руса прическа, предаде БТА.

"Казвам ви. Никога не съм обичала толкова проект, колкото този. Надявам се и вие да почувствате същото". Тя обяви също, че заглавната песен от албума ще бъде пусната в четвъртък.

Били Айлиш издаде дебютния си албум "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" през март 2019 г. Хитовият сингъл "Bad Guy" е от него.

През март тази година Били Айлиш спечели награда "Грами" за песента "Everything I Wanted". Миналата година 18-годишната тогава певица спечели награди "Грами" в пет от шестте категории, в които беше номинирана, в това число и четирите водещи отличия - за албум, запис и песен на годината, и за най-добър нов изпълнител. Към "голямата четворка" Били Айлиш прибави и приза за най-добър поп вокален албум.