Анджелина Джоли е пожарникар в премиерния филм „Те пожелаха смъртта ми“

Премиерната дата у нас е 14 май

Филма„Те пожелаха смъртта ми“ с участието на носителката на "Оскар" Анджелина Джоли („Господарка на злото“) и режисиран от Тейлър Шеридан представя у нас New Line Cinema. Наричат тази разновидност на трилъра "нео-уестърн".

Разказва се историята на едно 12-годишно момче, единствен оцелял свидетел на убийство, преследвано от наемни убийци в пустошта на Монтана.

Единственият човек, на който може да се довери е Хана (Анджелина Джоли), живееща в изолация на противопожарна кула.

Джоли влиза в ролята на Хана Фейбър, пожарникар с голям опит, която е специализирала да скача с парашут в центъра на горски пожари. Животът й е белязан от грешка, която е коствала живота на трима души.

Освен от неумолимите убийци, двамата ще трябва да избягат и от бушуващ горски пожар, който заплашва да унищожи всичко по пътя си.

"Под повърхността е емоционален филм за хора, които заедно трябва да оцелеят", казва за тематиката на лентата Джоли.

За „Те пожелаха смъртта ми“

Премиерна дата в България: 14 май 2021 г.

Оригинално заглавие: Those Who Wish Me Dead

Националност: САЩ

Времетраене: 100 мин.

Формати: 2D

В ролите: Анджелина Джоли, Никълъс Холт, Фин Литъл, Ейдън Гилън, Тайлър Пери и Джон Бърнтал